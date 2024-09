Meizu ha finalmente svelato i suoi nuovi smartphone Note21 e Note21 Pro. Il motivo? Cercare di competere anche nel mercato occidentale. Entrambi i dispositivi vantano schermi di ampie dimensioni. Il Note 21, ad esempio, è dotato di un display IPS LCD da 6,74 pollici, con risoluzione Full HD+. Il modello Note21Pro, invece, offre un pannello leggermente più grande, di 6,78”. Oltre che una frequenza di aggiornamento superiore. Infatti, mentre nel primo caso si parla di 90 HZ, nel secondo di 12Hz. Ideale per chi desidera un’esperienza visiva più fluida.

Smartphone Meizu: processori, memorie e batterie, le differenze tra i due modelli

In termini di fotocamere frontali, il Mezui Note 21 presenta un sensore da 8MP. Mentre il modello Pro integra una fotocamera anteriore da 13 megapixel. Assolutamente perfetta per scattare selfie di qualità superiore. Sul retro, entrambi i dispositivi sono equipaggiati con un doppio sensore. Il 21 ha una fotocamera principale da 50MP e un sensore di profondità da 2MP. Il 21Pro, invece, monta una fotocamera principale più potente da 64MP. Ma sempre accompagnata da un sensore di profondità da 2Mp, per migliorare la qualità degli scatti con effetto bokeh.

I due smartphone presentano però ancora differenze sostanziali. Il modello standard di Meizu, il Note 21, è equipaggiato con un processore octa-core ancora non specificato. Quest’ultimo è supportato da 8 B di RAM e 256GB di memoria interna. Il Note21 Pro, invece, utilizza il chip Helio G99. Garantisce lo stesso quantitativo di RAM e memoria, ma garantisce performance leggermente superiori. Entrambe le versioni permettono l’ espansione del spazio di archiviazione grazie allo slot per microSD.

Per quanto riguarda l’autonomia, anche in questo caso, i due cellulari differiscono nelle capacità delle batterie. Il primo è alimentato da una batteria da 6000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W. Il secondo pur avendo una batteria leggermente inferiore da 4950mAh, compensa con una ricarica più veloce da 30W. Detto ciò, al momento, non si conosce la data di lancio precisa per il mercato europeo. Ma una cosa è certa, Meizu ha promesso ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.