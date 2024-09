Iliad: 3 offerte affondano TIM, ci sono 250 GIGA in 5G e un regalo

All’interno del sito ufficiale di Iliad si nascondono le migliori offerte in assoluto per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile. Dopo aver visto la concorrenza a fare grossi passi in avanti, il colosso ha deciso di mettere tanta altra legna al fuoco e di aumentare l’arsenale a sua disposizione. Proprio per questo motivo sono arrivate altre due offerte rispetto alla sola che in genere domina in prima pagina sul portale.

Di consueto infatti, Iliad dispone di un’offerta più importante e di tante altre soluzioni disposte tra mobile e fisso, mentre questa volta sono tre le soluzioni degne di nota. Secondo quanto riportato, le Giga in questo caso stanno acquisendo tantissima credibilità, soprattutto perché il pubblico le utilizza spesso e volentieri per cambiare gestore.

Iliad vuole battere tutti e per farlo ha pensato a tre offerte clamorose

Sul sito ufficiale di Iliad ci sono tutte le informazioni riguardo alle nuove offerte disponibili. La prima costa solo 7,99 € e offre 120 giga in 4G con minuti ed SMS senza limiti, il suo nome è Giga 120. Sulla stessa linea, ecco poi la Giga 180 e la Giga 250, due offerte che invece offrono 180 giga in 5G e 250 giga in 5G. Il prezzo in questi casi è di 9,99 € al mese e 11,99 € al mese per sempre.

Con queste offerte di Iliad è previsto anche il 5G gratis, solamente sulla Giga 120 no. Per quanto riguarda proprio il 5G, bisogna avere dei dispositivi che lo supportino e soprattutto bisogna usare lo smartphone nelle zone coperte dal servizio. Tutti gli utenti che scelgono le offerte di Iliad che costano almeno 9,99 € al mese poi possono avere un servizio in più, ovvero quello della fibra ottica scontata a 19,99 € al mese. Per il resto, non ci sono limiti particolari: gli utenti di ogni gestore possono scegliere Iliad senza problemi e renderlo il proprio gestore di fiducia.