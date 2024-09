CoopVoce costa solo 7 EURO al mese, ecco cosa c'è nella EVO 200

Ogni scelta riguarda sempre un concetto misto di convenienza, qualità e quantità, proprio ciò su cui batte il gestore virtuale CoopVoce. L’azienda è stata in grado di portare avanti i suoi principi per lungo tempo, acquisendo una folta clientela durante gli ultimi anni. Il merito va attribuito soprattutto alle sue offerte mobili che sono strapiene di contenuti interessanti. Una su tutti è certamente l’offerta attualmente disponibile sul sito ufficiale che costa poco ed offre il meglio.

Quando CoopVoce ha ufficializzato la sua nuova offerta, diversi utenti l’hanno presa al volo mentre altri hanno aspettato. Si tratta di qualche anno fa, momento nel quale fu ufficializzata la famosa EVO 200, una soluzione mobile che include al suo interno tutto quello che serve per un prezzo oggi ancor più incredibile rispetto ad allora. Inoltre, c’è anche un periodo promozionale da sfruttare per pagare ancora meno riguardo ai costi di attivazione e al primo mese.

CoopVoce: le migliori offerte crollano ai piedi della nuova EVO 200

Prima questa offerta mobile costava 9,99 € al mese per sempre, ma ora CoopVoce ha deciso di fare meglio abbassando il costo in un periodo promozionale. La EVO 200 ora infatti costa solo 7,99 € al mese per sempre e include sempre le migliori opportunità. Ci sono infatti minuti senza limiti per telefonare chiunque ogni giorno, 1000 SMS verso tutti e 200 giga in 4G per navigare.

La cosa bella delle offerte proposte da CoopVoce è certamente rappresentata dalla grande versatilità che queste mettono a disposizione ma anche dalle attività promozionali. La EVO 200 attualmente presente sul sito, infatti garantisce a tutti gli utenti che scelgono l’offerta entro il 2 ottobre di poter avere un mese gratis e anche il costo di attivazione gratuito. Non ci sono vincoli di alcun genere e tutti possono sottoscrivere queste proposte. Inoltre, qualora dovesse esserci qualcosa che non va, si potrà recedere senza pagare costi aggiuntivi.