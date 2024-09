Tutto ciò che c'è da sapere sul gimbal per smartphone Hohem iSteady V3 AI Tracking

Come persona impegnata e sempre in movimento, ma che ama registrare i propri momenti quotidiani, ho sempre trovato difficile trovare il perfetto equilibrio tra portabilità e funzionalità. La situazione è cambiata quando mi è stato presentato lo stabilizzatore gimbal Hohem iSteady V3. Dopo averlo usato rigorosamente, devo dire che è stato all’altezza delle aspettative.

Panoramica delle specifiche principali

Caratteristiche Dettagli Colori Nero / Bianco Peso 420 grammi Durata della batteria 13 ore Tempo di ricarica 2.5 ore Lunghezza dell’asta di prolunga 0-205mm Peso massimo consigliato 300 grammi Dimensione piegata 98*44*160.5mm Gamma meccanica Pan: da 120 a 210 gradi Rotolamento: da -195 a 135 gradi Inclinazione: da -35 a 45 gradi Caratteristiche aggiuntive Gimbal all-in-one, power bank integrato, asta di prolunga e treppiedi

Perché l’Hohem iSteady V3 si distingue

1. Tecnologia di tracciamento AI

Una delle caratteristiche principali di Hohem iSteady V3 è la sua tecnologia di tracciamento AI, un must per i creatori solitari. L’AI Tracking può funzionare con fotocamere native e app di terze parti. Posso scattare foto con la mia fotocamera nativa, a differenza di altri sistemi cardanici che richiedono il download dell’app, il che è comodo. È in grado di agganciare il soggetto e di seguirlo mentre si muove, assicurando che rimanga centrato nell’inquadratura. Che si tratti di live streaming o vlogging, questa funzionalità AI elimina la necessità di continue regolazioni manuali.

2. Kit di stabilizzazione professionale e telecomando staccabile

Niente più riprese mosse! Durante le riprese in movimento, la stabilizzazione a 3 assi ha garantito che ogni ripresa fosse fluida. Sono stato in grado di catturare video di livello professionale camminando, correndo o riprendendo azioni. Mi è piaciuto anche il telecomando staccabile, che mi ha permesso di continuare a manovrare il gimbal da lontano per le riprese di gruppo o semplicemente di lasciare la fotocamera in un posto ma di andare altrove a scattare.

3. Design compatto e portatile

Con un peso di soli 420 grammi, l’Hohem iSteady V3 è uno dei cardani più leggeri disponibili e si ripiega in dimensioni ridotte, 98*44*160,5 mm. Le dimensioni ridotte lo rendono comodo da portare con sé durante le riprese più lunghe senza che risulti estremamente ingombrante. È così piccolo da entrare in una borsa minuscola, e il fatto di avere un treppiede incorporato e un’asta di prolunga, tutto ciò combinato, copre ogni esigenza che potrei mai avere durante le riprese.

Funzionalità all-in-one

L’Hohem iSteady V3 è molto più di un tipico gimbal. Ecco perché è così versatile:

Asta di estensione: L’asta estensibile da 205 mm consente di registrare con facilità scene grandangolari e grandangolari.

L’asta estensibile da 205 mm consente di registrare con facilità scene grandangolari e grandangolari. Banca di alimentazione: L’autonomia di 13 ore e l’efficienza di ricarica di 2,5 ore sono una salvezza durante le riprese più lunghe.

L’autonomia di 13 ore e l’efficienza di ricarica di 2,5 ore sono una salvezza durante le riprese più lunghe. Treppiede: Il treppiede si è rivelato molto utile per passare dalla ripresa a mano a quella statica, ideale per i vlog, i lapsus o le riprese di gruppo.

Una batteria che dura tutto il giorno

Uno degli elementi che ho apprezzato è la durata della batteria completamente carica del gimbal, pari a 13 ore. Ora, molte volte mi capita di scattare un’intera giornata di follow-up giornalieri prima dell’editing e di solito dimentico che il mio telefono sta ancora riprendendo, ma niente di tutto questo rompe il gimbal a causa dei problemi della batteria. Inoltre, due ore e mezza sono state un ciclo di ricarica veloce, il che significa che ho potuto ricaricare facilmente e tornare subito al lavoro.

Luce di riempimento magnetica per scatti perfetti

La luce di riempimento magnetica è senza dubbio un ottimo aggiornamento, poiché il LED a 10 livelli e la tri-luce con 3 temperature di colore possono migliorare significativamente la qualità dell’illuminazione dei video con il gimbal. L’ho utilizzata all’interno, all’esterno e in condizioni di scarsa illuminazione, ottenendo una buona luce di riempimento senza problemi. Essendo magnetico e staccabile, è utile per regolare rapidamente la luce sul set.

Ampia compatibilità

Il gimbal per smartphone Hohem iSteady V3 vanta un’ampia compatibilità, supportando una vasta gamma di smartphone di varie marche e dimensioni. Può ospitare dispositivi con larghezza da 58 mm a 98 mm e peso fino a 300 g, rendendolo adatto alla maggior parte degli smartphone moderni. Questa flessibilità garantisce che gli utenti con diversi modelli di telefono possano godere della stessa stabilizzazione di alta qualità e delle stesse modalità di ripresa creative senza problemi di compatibilità.

Flessibilità creativa nell’applicazione Hohem Joy

Il gimbal Hohem iSteady V3 offre un’impressionante flessibilità creativa con l’app Hohem Joy, progettata per i creatori di contenuti:

Tracciamento magnetico AI (Face Tracking e Object Tracking): La funzione AI Smart Tracking dell’Hohem iSteady V3 cattura con precisione ogni momento malizioso del vostro animale domestico! Che si tratti di un cane che corre o di un gatto che salta, l’obiettivo seguirà comodamente i loro movimenti, mantenendo ogni fotogramma perfettamente a fuoco. Controllo dei gesti — basta un gesto e l’azione è fatta: on il controllo dei gesti di Hohem iSteady V3, potete comandare la fotocamera come un regista! Basta un semplice gesto per avviare la registrazione, in modo da potersi concentrare sulla scena invece di armeggiare con i pulsanti. Creatività senza sforzo, a mani libere! Modalità Moment: Avete mai desiderato aggiungere un tocco di magia cinematografica alla vostra vita quotidiana? La “Modalità Momento” dell’app Hohem Joy vi consente di catturare facilmente splendide riprese cinematografiche. Dalle sequenze time-lapse che mostrano lo scorrere del tempo, al famoso effetto dolly zoom che aggiunge un tocco drammatico, o persino un’ipnotica rotazione a 360° come in Inception: tutti questi effetti sono a portata di un solo tocco. Editing AI: La funzione di editing AI di Hohem è in grado di generare brevi video in base al ritmo della telecamera e al cambio di scena. Che si tratti di una registrazione di viaggio o di un Vlog quotidiano, non c’è bisogno di preoccuparsi della post-produzione! Riprendete la stessa inquadratura — Ricreate facilmente video di livello professionale: Seguite le istruzioni passo-passo sullo schermo e in poco tempo potrete replicare gli stessi fantastici effetti utilizzati dai professionisti. Che siate principianti o esperti creatori di contenuti, potrete realizzare rapidamente riprese sbalorditive che lasceranno a bocca aperta il vostro pubblico!

Pensieri finali

Hohem iSteady V3 è un’opzione eccezionale per i creatori di contenuti per smartphone che necessitano di un gimbal affidabile e portatile. Le sue funzioni di tracking AI, la stabilizzazione professionale, il kit remoto staccabile e le modalità di ripresa creative lo rendono uno strumento prezioso per migliorare la produzione video mobile.

Che siate principianti o vlogger esperti, Hohem iSteady V3 è una scelta fantastica per migliorare i vostri contenuti video.