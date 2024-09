Un pericolo a cui dovete prestare attenzione ogni giorno è rappresentato dai tentativi di truffa online, i truffatori infatti ogni giorno cercano di aggredire il maggior numero di utenti possibile in modo da aumentare le probabilità di successo, il quale corrisponde all’appropriarsi di dati sensibili per accedere ai conti correnti e agli account sociali ufficiali per un eventuale furto di identità utilizzato per diffondere ancora di più la truffa.

L’ultimo baluardo per i truffatori è diventata l’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo, stiamo parlando di WhatsApp, la piattaforma sta venendo infatti un utilizzo improprio delle sue funzionalità che i truffatori sfruttano a proprio vantaggio per contattare il maggior numero di utenti che possono essere di conseguenza dei potenziali vittime senza distinzioni.

Anche in Italia recentemente sono entrati in circolazione numerosi messaggi a scopo truffaldino che cercano di ingannare la vittima, portandola a compiere degli sbagli e a consegnare con le stesse mani i dati sensibili inerenti la propria persona, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

I messaggi truffaldini

I messaggi truffaldine entrati in circolazione in Italia sono abbastanza variegati ma mantengono una caratteristica in comune, si tratta di richieste del vostro tempo che arrivano da numeri non presenti nei vostri contatti e con un prefisso decisamente poco comune per la nostra nazione, ovviamente, in caso di risposta, i truffatori procederanno inviandovi il resto della truffa che sarà costituita o da promesse di guadagni veloci e immediati su Internet o addirittura ricatti a sfondo sessuale.

Si tratta di un metodo pensato per indurre l’ansia in chi legge e portarlo ad abbassare la guardia, ciò che dovete fare per proteggervi è molto semplice, non rispondete al messaggio e bloccato immediatamente il contatto che ve l’ha scritto, ricordate che avere un occhio scettico è essenziale per non cascare in questa tipologia di tranello.