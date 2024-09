TIM ha rilanciato nuove promozioni dedicate a TIMVISION. In particolare, offrendo pacchetti che includono DAZN, Infinity+, Disney+ e Netflix a prezzi scontati per i primi tre mesi. La promozione, attiva dal 19 settembre 2024, permette di accedere a contenuti sportivi e di intrattenimento con sconti importanti. Il piano TIMVISIONCalcio e Sport, che comprende i contenuti sopracitati con pubblicità, parte da 19,99€ al mese per i primi tre mesi. Dopodiché il costo sale a 34,99€ al mese con un abbonamento annuale suddiviso in 12 rate.

TIMVISION: upgrade e offerte aggiuntive per Netflix e Disney+

In aggiunta, il pacchetto TIMVISION Gold offre DAZN Standard, Infinity+, Netflix Standard con pubblicità, Disney+ con pubblicità e Prime Video con Amazon Prime. Anche in questo caso, i primi tre mesi sono scontati a 29,99€. Per poi passare a 42,99€ mensili con l’abbonamento annuale. Tale soluzione è valida fino al 28 settembre 2024, salvo ulteriori proroghe. Ma non è ancora tutto. TIM offre anche la possibilità di optare per pacchetti con DAZN-Plus. Quest’ ultimo consente di visualizzare i contenuti su due dispositivi collegati a reti internet differenti, con costi più elevati ma con un’esperienza di fruizione più flessibile.

I clienti possono anche personalizzare i loro piani con upgrade per Netflix e Disney+. Con Disney+, ad esempio, è possibile passare al piano Disney+ Standard. Il quale include lo streaming in Full HD e il download dei contenuti, al costo di 3€ aggiuntivi al mese. In alternativa, è disponibile il passaggio a Disney+ Premium con streaming in 4K UHD e audio Dolby Atmos a 6€ in più. Anche per Netflix TIMVISION offre due opzioni. Ovvero, il piano Netflix-Standard a 7,50€ in più. Oppure il Netflix-Premium per 12,50€ mensili, con streaming in Ultra HD e visione su 4 dispositivi.

Insomma, queste offerte danno ai clienti una certa flessibilità nella scelta di cosa guardare e della qualità dello streaming. Gli abbonati possono disattivare o attivare queste opzioni in qualsiasi momento. In modo da adattare l’abbonamento alle proprie esigenze. In più, TIMVISION include anche il TIMVISION-Box. Un dispositivo in comodato gratuito che consente una fruizione ottimale dei contenuti.