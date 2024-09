Apple ha rilasciato la quinta versione beta di iOS 18.1, introducendo diverse funzionalità interessanti. Tra queste spicca una novità destinata a semplificare ulteriormente la vita agli utenti. Ovvero il drag&drop per il mirroring dell’iPhone sul Mac. Questa innovazione consente di trascinare e rilasciare file come immagini e video tra i due dispositivi in modo immediato. Si tratta così di una funzionalità che va a potenziare il già eccellente sistema di condivisione file tramite AirDrop. Offrendo una soluzione ancora più pratica per chi lavora con diversi dispositivi Apple. Con il mirroring attivo, è possibile quindi visualizzare e interagire con il proprio iPhone direttamente dal Mac. Proprio come se si stesse utilizzando lo smartphone fisicamente.

iOS 18.1 Beta 5: nuove funzionalità esclusive altre novità su iPhone 16

L’implementazione di questo strumento offre un’integrazione ancora più stretta tra le piattaforme. In quanto migliora notevolmente il flusso di lavoro per chi utilizza sia iPhone che Mac. Per chi è abituato a utilizzare più dispositivi Apple contemporaneamente, questa novità rappresenta dunque un’ottima aggiunta. Ora, il passaggio di file e contenuti da un device all’altro non richiede più l’uso di cavi o soluzioni intermedie. Così facendo, l’ ecosistema Apple continua ad espandere le sue possibilità, semplificando ogni giorno di più la vita degli utenti.

Oltre al drag&drop, iOS 18.1 Beta 5 introduce il Camera Control. Un pulsante esclusivo per iPhone 16, che consente di passare rapidamente dalla fotocamera posteriore a quella frontale. Questo controllo risulta particolarmente utile durante le videochiamate o le riprese improvvisate. In quanto rende il passaggio tra le fotocamere più fluido e immediato. Tra le altre novità troviamo un’opzione per resettare il layout del Centro di Controllo e un accesso rapido agli strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale nell’app Note.

L’aggiornamento porta anche nuove azioni per le scorciatoie e vari miglioramenti nelle impostazioni. Si tratta di piccole modifiche che migliorano l’esperienza d’uso complessiva, confermando l’impegno costante di Apple nell’ innovare i suoi prodotti. Molte delle funzionalità però, sono esclusive dell’iPhone 16. Lasciando i possessori di modelli precedenti con una versione leggermente più limitata del sistema operativo. Chiunque possieda un iPhone 6 può già testare queste funzionalità nella beta. Mentre gli altri dovranno attendere il rilascio ufficiale di iOS 18.1.