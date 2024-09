Google Files sta arrivando con una serie di novità davvero importanti. Diversi mesi fa è stato introdotto il nuovo lettere di file PDF che ora sta per ricevere un nuovo aggiornamento. A ciò si aggiunge anche un nuovo layout che mira a rendere l’applicazione più facile da usare sia sugli smartphone pieghevoli che sui tablet. Come funziona?

Google Files: ecco le novità in arrivo

Nell’ultima versione beta dell’app di Mountain View sono disponibili diverse funzioni interne. Tra queste ci sono lo zoom e la possibilità di cercare e selezionare parti di testo. Inoltre, Google Files, con il nuovo aggiornamento, mette a disposizione degli utenti l’opzione che permette di aprire documenti protetti da password. È importante evidenziare che tali funzioni, al momento, risultano disponibili solo quando Google Files è installato su dispositivi dotati di sistema operativo Android 15.

Come anticipato, l’altra importante novità in arrivo riguarda il layout dell’interfaccia di Google Files. Nella nuova versione dell’applicazione è presente una nuova opzione che permette, nei dispositivi con schermo grande, di rendere visibile tutti gli elementi attraverso una visualizzazione a due colonne. Nello specifico, la colonna di destra presenta il contenuto della cartella che viene aperta o i dettagli relativi al file che si è selezionato. Mentre in quella di sinistra sono presenti gli elementi della home page. Si tratta di un’opzione utile per migliorare la visualizzazione stessa dei contenuti su Google Files.

Inoltre, con la nuova interfaccia, arriva anche una nuova pozione per il tasto “Scansione”. Ora quest’ultimo è disponibile nell’angolo in basso a destra nella colonna di sinistra. In questo modo viene lasciato più spazio ai tasti aggiuntivi presenti sulla colonna di destra.

A ciò si aggiunge la barra di ricerca che presenta dimensioni ridotte. Inoltre, anche la sua dimensione è cambiata. Quest’ultima ora è posizionata in alto a sinistra nella colonna di sinistra che si sposta e si estende a schermo intero quando gli utenti la selezionano per effettuare una ricerca.