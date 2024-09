Google ha lanciato un aggiornamento importante per i dispositivi GoogleTV. Il suo obiettivo è quello di provare a migliorare l’intera esperienza di utilizzo. In che modo ? Introducendo funzionalità avanzate per la gestione della casa intelligente e una maggiore personalizzazione dello schermo. Tra le principali novità c’è un nuovo pannello dedicato ai controlli per i dispositivi della smart home. Questa funzione consente agli utenti di regolare, direttamente dalla TV, diversi dispositivi. Come luci, termostati e videocamere, sfruttando il telecomando oppure i comandi vocali tramite Google Assistant. Un’altra caratteristica particolarmente utile è quella delle notifiche del campanello. Grazie a cui è possibile vedere chi si trova alla porta d’ingresso senza però interrompere la visione di altri eventuali contenuti in corso.

Google TV: sport, riepiloghi con Gemini e canali gratuiti

Oltre ai controlli per la smart home, la modalità Ambient di Google TV è stata completamente rinnovata. Quando la televisione è accesa ma lo schermo è inattivo, questa modalità ora si attiva mostrando sfondi personalizzati creati grazie all’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Le persone ora potranno liberamente scegliere di creare immagini su misura in base ai propri gusti o preferenze. Oppure di visualizzare i propri ricordi fotografici caricati su GoogleFoto. Questo aggiornamento non solo rende la schermata più dinamica e interessante, ma offre anche un’esperienza più personale e coinvolgente.

Oltre a questi miglioramenti tecnici legati alla smart home, Google TV ha introdotto anche nuove funzionalità per semplificare la fruizione dei contenuti. La scheda “Per te”, una delle sezioni principali della piattaforma, ha ora una pagina dedicata agli sport. In modo da raccogliere tutti i contenuti sportivi in un unico posto. Qui è possibile trovare partite in diretta, incontri che stanno per iniziare, highlights e molto altro. Insieme ad altri contenuti provenienti da piattaforme come YouTube e altri servizi integrati.

L’ integrazione ufficiale di Gemini

Un’altra innovazione significativa è rappresentata dall’introduzione di Gemini. Ovvero, l’intelligenza artificiale di Google che genera riepiloghi e recensioni dettagliate sui contenuti disponibili. Questa funzione aiuta gli utenti a scegliere cosa guardare. Offrendo un’anteprima completa di ogni programma o film, con opinioni del pubblico, riassunti e suggerimenti basati sui gusti personali. Infine, la selezione di canali gratuiti, conosciuta come Google TV Freeplay, è stata ulteriormente ampliata. Ora include oltre 150 canali con contenuti accessibili senza necessità di download o abbonamenti. In più la guida ai canali è stata aggiornata per permettere una ricerca più mirata per genere o argomento.

Tale espansione proseguirà con il lancio di GoogleTV in nuovi mercati. Tra cui Thailandia, Indonesia e Filippine, con il supporto di partner importanti come TCL e Hisense. I quali hanno tutti contribuito a far crescere la piattaforma a livello globale.