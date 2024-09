Vodafone: 200 GIGA con le Silver e questo gran regalo per tutti

Da diverso tempo i gestori più importanti sembrano aver perso un po’ di terreno per via della grande attività dei gestori virtuali e di Iliad. Stando a quanto riportato, però proprio queste grandissime realtà sono riuscite ad intraprendere un nuovo percorso che è stato utile per rimetterle in carreggiata dopo che erano uscite per un po’ fuori dai binari. Vodafone, ad esempio, ha messo in circolazione le sue offerte più importanti, quelle che già a fine 2023 erano state in grado di rubare utenti al pubblico. Ovviamente il discorso riguarda molto da vicino quella Silver che hanno incantato a colpi di prezzi bassi e soprattutto a colpi di grande qualità.

Se vicino a tutto ciò si aggiunge poi un gran quantitativo di contenuti, il gioco è fatto: il rientro di tanti utenti è assicurato. Con la gamma Silver dunque si punta a vincere ancora una volta il titolo di miglior provider mobile, proprio come Vodafone faceva sempre tempo addietro.

Vodafone sta continuando a mostrare le sue offerte migliori, i prezzi sono clamorosi

Le due offerte di Vodafone garantiscono minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti. La prima soluzione che costa a 7,99 € ogni mese consente di avere 100 giga in 4G, mentre la seconda alza un po’ l’asticella portandola a 150 giga in 4G per 9,99 € al mese. Per avere a disposizione il 5G, inoltre basta pagare un supplemento di circa 2 € al mese.

Solo chi abbandona un gestore virtuale o Iliad dunque può permettersi il lusso di scegliere una delle due Silver. Nel caso in cui qualcuno dovesse credere che i giga presenti nelle suddette offerte siano pochi, ecco un modo per aggiungerne altri 50 ogni mese. Basta infatti sottoscrivere il servizio che permette di ricaricarsi automaticamente dal conto corrente senza costi aggiuntivi, SmartPay. In più, solo ed unicamente per il primo mese, le offerte di Vodafone avranno un prezzo di 5 €.