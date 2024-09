A partire da mercoledì 18 settembre, Vodafone Italia ha dato il via a una nuova campagna winback, mirata a riconquistare specifici ex clienti che hanno scelto di passare ad altri operatori. L’offerta proposta è la Vodafone Silver, una promozione particolarmente vantaggiosa che mira a incentivare il ritorno degli utenti precedentemente abbandonati. La proposta è attualmente pubblicizzata attraverso SMS personalizzati inviati agli ex clienti che, al momento del cambio operatore, avevano comunque acconsentito a ricevere comunicazioni commerciali da Vodafone.

L’offerta Silver di Vodafone per gli ex clienti

L’offerta Silver prevede un canone mensile di soli 6,99 euro, garantendo 100 Giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati per le chiamate e SMS illimitati verso qualsiasi numero. Si tratta di una promozione pensata per competere con le tariffe degli altri operatori e riconquistare utenti che potrebbero trovare vantaggiosi sia il costo ridotto che la quantità di dati offerti. L’offerta era già stata proposta in passato, durante i mesi di luglio, agosto e settembre, ottenendo un riscontro molto positivo. Ora viene rilanciata con inviti specifici e personalizzati a seconda delle categorie di ex clienti.

L’attivazione dell’offerta è resa semplice e veloce, sia nei negozi fisici Vodafone sia online. In quest’ultimo caso, il processo prevede la registrazione e la spedizione gratuita della SIM, con la possibilità di pagare tramite carta di credito o IBAN. Oltre alla possibilità di navigare con ampio traffico dati, l’offerta include chiamate verso numeri Vodafone in Romania, Albania e altre nazioni, con una copertura che si estende anche ai numeri fissi di molti Paesi esteri. Questo la rende particolarmente interessante per chi ha frequenti contatti internazionali.

Il costo di attivazione è di soli 2,01 euro, con una spesa iniziale complessiva di circa 9 euro, che include il primo mese di servizio anticipato. In passato, l’offerta comprendeva un prezzo bloccato per 24 mesi se si sceglieva Smart Pay, ma nei recenti SMS non si fa menzione di questa opzione, suggerendo che la tariffa potrebbe subire variazioni nel tempo.