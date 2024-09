Il Wall Street Journal ha annunciato l’arrivo di una possibile collaborazione tra Samsung e TSMC. Sembra, infatti, che i due colossi siano in trattative. L’obiettivo è quello di costruire diverse mega fabbriche di semiconduttori. Quest’ultime dovrebbero essere costruite negli Emirati Arabi Uniti (UAE). Gli investimenti per tale progetto sono superiori a 100miliardi di dollari. Secondo quanto riportato dalle fonti, però, sembra che si tratti di una sorta di collaborazione indiretta. Dunque, sia Samsung che TSMC lavoreranno al progetto, ma lo faranno separatamente.

Samsung e TSMC arrivano negli Emirati Arabi Uniti?

Tale possibile espansione dei due colossi mette in evidenza l’ambizione della regione. Gli Emirati Arabi Uniti, infatti, puntano a diversificarsi dalle risorse fossili. Tutto ciò per poter puntare sullo sviluppo delle tecnologie. A prova di ciò, è importante sottolineare che sono diversi i campi tecnologici in cui la regione sta facendo molti progressi. Tra quest’ultimi spicca soprattutto l’intelligenza artificiale.

Riguardo alle recenti trattative, diventare la sede ufficiale delle fabbriche di semiconduttori di Samsung e TSMC potrebbe portare ad un maggiore accesso al settore dei chip avanzati. In questo modo, gli UAE possono consolidare la propria posizione come hub tecnologico di tutto il Medio Oriente.

Entrambe le aziende si sono dimostrate particolarmente interessate allo sviluppo delle mega fabbriche sul territorio. Tale interesse può essere giustificato dai rapporti geopolitici correnti. In tale contesto, infatti, la tecnologia ricopre un ruolo estremamente decisivo. I dirigenti TSMC sembrano suggerire la presenza di una fabbrica avanzata, paragonabile agli impianti più evoluti presenti a Taiwan. Anche Samsung ha dimostrato il suo impegno, anche se non sono ancora state rilasciate informazioni dettagliate a riguardo. Ciò che è certo è che entrambe le aziende hanno inviato alcuni dei propri esponenti. Quest’ultimi, insieme ai rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti sono alle prese con diversi incontri. Dettaglio che lascia ipotizzare che le trattative sono entrate in una fase avanzata. Ciò suggerisce che presto potrebbero essere disponibili nuovi dettagli sulla nuova “collaborazione” tra Samsung e TSMC.