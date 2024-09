Samsung amplia la propria offerta di smartphone con un nuovo dispositivo, è il Samsung Galaxy S24 FE, l’ultimo modello dell’ecosistema Galaxy AI, con ProVisual Engine con intelligenza artificiale, e funzioni di assistente Foto di Galaxy AI, lo smartphone presenta una configurazione migliorata della fotocamera, grazie all’ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, nonché processore Exynos 2400e e batteria da 4700mAh.

Il comparto fotografico è composto da un grandangolare da 50 megapixel, seguito da un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3X, entrambi con stabilizzatore ottico integrato, a cui si aggiunge un ultra-grandangolare da 12 megapixel ed una anteriore da 10 megapixel. Al suo interno possiamo trovare ProVisual Engine di Samsung, tecnologia IA che ottimizza le immagini con risultati incredibili (debutta su serie FE), ma anche tutte le funzioni di Assistente Foto, come Modifica generativa, studio ritratti, edit suggestion o slow-mo istantaneo.

Sotto il cofano si trova un processore Exynos 2400e, per un gaming senza compromessi, con raffreddamento a camera di vapore 1,1 volte più grande, batteria da 4700mAh, e soprattutto display Dynamic AMOLED 2X adattivo da 6,7 pollici di diagonale (che raggiunge un refresh rate fino a 120Hz). L’intelligenza artificiale la fa da padrona, troviamo la stessa di Galaxy S24, tra cui spiccano Cerchia e Cerca con Google, Interprete, traduzione live, assistente chat, assistente note, trascrizione e web.

Samsung Galaxy S24 FE: specifiche al top

Galaxy S24 FE è dotato di Samsung Knox, piattaforma di sicurezza di grado militare, per la protezione dei dati sensibili, ha dimensioni di 77,3 x 162 x 8 millimetri di spessore, con un peso di 213 grammi, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile). Il supporto alla ricarica rapida fino a 25W, con ricarica rapida wireless e condivisione batteria wireless. Il sistema operativo è Android 14, personalizzazione grafica One UI 6.1, passando poi per connettività 5G, WiFi 6E, GPS, NFC e bluetooth 5.3. E’ uno smartphone resistente all’acqua con certificazione IP68.

E’ in vendita da oggi, 26 settembre 2024, in quattro colorazioni: graphite, mint, yellow e blue, al prezzo di 769 euro.