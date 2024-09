Samsung Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra sono ufficiali, dopo S24 FE, sono i primi tablet pensati specificatamente per l’intelligenza artificiale, con display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 e 12,4 pollici, CPU migliorate del 18% e GPU del 24%, a cui si aggiunge un incremento del 14% per quanto riguarda la NPU rispetto al Tab S9 Ultra.

Le funzioni di intelligenza artificiale sono più rapide e reattive, ora sono facilmente accessibili con il tasto Galaxy AI presente sulla Book Cover Keyboard, includendo funzioni come Assistente Note e Assistente al disegno, entrambe ottimizzate per i tablet. Sono perfetti anche per la casa, con la funzione Vista Mappa 3D, offrendo una panoramica di tutti i device connessi all’abitazione. Entrambi sono dotati del suddetto display, che presenta anche tecnologia antiriflesso, con sistema audio a quattro altoparlanti migliorato da Dialogue Boost, capace di amplificare le voci rispetto ai rumori di fondo, e certificazione IP68, senza dimenticarsi della scocca rinforzata in Armor Aluminum.

Le funzioni AI di Galaxy S24 sono nativamente presenti, troviamo i già citati Assistente note e assistente al disegno, bozza su immagine, cerchia e cerchia con Google, Air Command di Galaxy S Pen (potenziata dall’AI), AI energy e smartThings Energy. L’ecosistema di app di terze parti di Galaxy è stato migliorato, infatti possiamo trovare LumaFusion, Noteshelf, Clip Studio Paint, Picsart e altre ancora.

Samsung Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra: altre specifiche e prezzi

Il processore è per entrambi MediaTek Dimensity 9300+, con configurazione che parte da 12/256GB, fino a 16GB/1TB per S10 Ultra, in entrambi i casi è possibile installare una microSD per l’espansione di memoria fino a 1,5TB. La S Pen è ovviamente inclusa, presentano connettività 5G, WiFi 7 (solo Tab S10 Ultra, altrimenti 6E), e bluetooth 5.3. Il comparto fotografico è composto nella parte posteriore da due sensori, un principale da 13 megapixel ed un secondario da 8 megapixel, su Tab S10 Ultra anteriormente sono presenti due sensori da 12 megapixel (uno solo su Tab S10+).

La batteria è da 11200mAh su Tab S10 Ultra e 10090 mAh su Tab S10+, con supporto alla ricarica rapida a 45W. I prodotti sono acquistabili a partire dal 3 ottobre, ad un prezzo di partenza di 1149 euro per il Tab S10+ (solo WiFi 12/256GB) e di 1369 euro per il Tab S10 Ultra (solo WiFi 12/256GB).