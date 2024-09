Importantissime novità da parte di Huawei per tutti i possessori di uno smartphone di questo brand. Come sappiamo, negli ultimi anni Huawei ha dovuto far fronte ad una serie di problematiche legate al ban imposto dall’USA. Non a caso, infatti, il blocco dei Google Mobile Services, ha spinto Huawei a trovare soluzioni valide per tutti i suoi dispositivi.

A distanza di alcuni anni, dunque, Huawei ha deciso di abbandonare definitivamente Android. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore e conferma ufficialmente le intenzioni della società cinese. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo a cosa ha pensato l’azienda.

Huawei abbandona Android sui suoi dispositivi

La società cinese Android abbandonerà presto il sistema operativo Android. Una decisione importante visto che negli ultimi anni l’azienda ha dovuto far fronte al ban USA. Nello specifico, stiamo parlando di HarmonyOS Next, presentato in anteprima da Huawei a inizio 2024. La novità importante, dunque, è che stiamo parlando di un sistema operativo che non utilizza librerie Android.

Già a giugno 2024, l’azienda ha rilasciato la prima beta di HarmonyOS Next e, congiuntamente, la società rese noto che un numero pari a 1.500 app era già pronto per l’uso mentre oltre 5.000 in fase di sviluppo.

Notizie delle scorse ore confermato che sia arrivato il momento per il debutto di HarmonyOS Next in Cina. Se facciamo riferimento ad alcuni dati ufficiali diffusi, sembrerebbe che sono disponibili oltre 10.000 tra applicazioni e servizi per HarmonyOS Next. Un risultato inevitabilmente importante per un brand che nel corso degli anni è riuscito a conquistare buona parte del mercato grazie al debutto dei suoi smartphone.

HarmonyOS Next si prepara dunque a fare il suo debutto. Non ci resta che attendere ulteriori notizie per scoprire quando HarmonyOS Next sarà ufficiale. Nel frattempo Huawei porterà avanti il suo progetto al fine di offrire ai propri utenti un sistema operativo ottimo.