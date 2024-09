Come sappiamo, HONOR Magic V3 ha attirato l’attenzione di molti prima ancora del suo arrivo sul mercato. Uno dei suoi primi record è sicuramente quello di essere lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, ma non è tutto. Con il suo lancio sul mercato, sembra che il dispositivo sia pronto a raggiungere l’ennesimo traguardo. Di cosa si tratta? Secondo i dati forniti sulle sue vendite, sembra che il nuovo HONOR sia letteralmente spopolando tra gli utenti.

HONOR Magic V3 batte le sue stesse vendite

I dati riportati evidenziano come il nuovo dispositivo sia pronto a superare anche il suo predecessore. Si tratta di vendite record per HONOR che ha annientato i numeri raggiunti, stesso periodo, dal Magic V2.

Oltre al citato spessore, solo 9,2mm da chiuso, il nuovo pieghevole di HONOR presenta caratteristiche tecniche particolarmente rilevanti per tutto il settore. Il display esterno è un OLED LTPO da 6,43 pollici e risoluzione 1060×2376 pixel. Il refresh rate arriva fino a 120Hz. Il display interno è un OLED LTPO da 7,92pollici. La risoluzione è di 2156×2344 pixel. Mentre il refresh rate fino a 120Hz. Il SoC interno è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm).

Oltre a registrare miglioramenti importanti per quanto riguarda la qualità costruttiva, il dispositivo presenta anche una batteria da record per il settore degli smartphone pieghevoli. Si tratta di una batteria da 5150 mAh dotata anche di ricarica rapida cablata a 66W. Mentre per quanto riguarda la ricarica wireless quest’ultima è da 50W.

Secondo quanto riportato, il nuovo HONOR Magic V3, in Italia, nel suo primo giorno di vendite ha raggiunto il 95% delle prenotazioni sula base delle scorte disponibili. Al momento ci sono scorte limitate, ciò significa che il pieghevole potrebbe presto andare sold-out. HONOR ha però subito rassicurato i futuri acquirenti sulla presenza di ulteriori stock che potrebbero presto arrivare in Europa.