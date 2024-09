Nel panorama del design aziendale, la tendenza al minimalismo continua a fare proseliti, coinvolgendo anche OpenAI, la creatrice di ChatGPT. Secondo un recente rapporto di Fortune, l’azienda sta valutando un radicale restyling del proprio logo, un cambiamento che ha sollevato non poche perplessità tra i dipendenti. Durante una riunione aziendale, OpenAI ha presentato i piani per una nuova identità visiva, che includono un diverso set di caratteri tipografici e un logo completamente rinnovato: una grande “O” nera, priva di elementi distintivi. Questo segna un allontanamento netto dall’iconico fiore geometrico, simbolo dell’azienda sin dalla sua fondazione.

Il restyling dell’identità visiva di OpenAI

Le reazioni interne, tuttavia, non sono state del tutto positive. Alcuni dipendenti avrebbero espresso il loro disappunto, descrivendo il nuovo logo come privo di creatività e addirittura “inquietante“. Nonostante la proposta non sia stata ancora resa pubblica, sembra che le critiche abbiano avuto un certo peso nelle discussioni interne. Il restyling, che avrebbe richiesto circa un anno di lavoro e coinvolto nuovi talenti creativi, sembra essere motivato anche da questioni legate ai diritti d’autore su alcuni dei caratteri tipografici utilizzati dall’azienda. Tuttavia, secondo le fonti, il logo floreale attuale è stato sviluppato internamente e non rientrerebbe nelle problematiche legali.

La scelta di OpenAI appare rischiosa, considerato il ruolo dominante che ha acquisito nel settore dell’intelligenza artificiale. In pochi anni, l’azienda è diventata uno dei protagonisti della rivoluzione dell’IA generativa, e il suo logo è diventato una delle immagini più riconoscibili nell’ambito tecnologico. Cambiarlo potrebbe comportare un impatto negativo sull’identità visiva del marchio.

Resta da vedere se l’azienda procederà con il cambiamento o se le reazioni interne ed esterne la indurranno a rivedere la sua decisione. Nel frattempo, OpenAI ha recentemente affrontato anche altri problemi: un attacco hacker mirato a uno dei suoi account ufficiali su X, utilizzato per promuovere una truffa legata alle criptovalute, ha messo l’azienda di fronte a nuove sfide di sicurezza.