YouTube Music introduce una novità che rende l’ascolto musicale più fluido e continuativo tra i dispositivi. Da ora in poi, chi ascolta musica tramite il client web noterà che la “coda di riproduzione” non si resetta più con la chiusura del browser. Al riavvio, infatti, gli utenti possono riprendere l’ascolto dei brani da quello corrente. Questo aggiornamento rappresenta un miglioramento rispetto alla vecchia versione. In cui la chiusura della piattaforma comportava il reset della playlist e del lettore. Tale novità si applica principalmente alle playlist e agli album, offrendo così una maggiore continuità nell’esperienza d’ascolto.

YouTube: sincronizzazione unidirezionale tra dispositivi

Questa funzionalità, testata qualche mese fa, era stata messa in pausa per ragioni non ben specificate. Ora però, Google ha deciso di riproporla, migliorando l’esperienza d’uso di coloro che passano spesso dal computer allo smartphone. Insomma, il vantaggio principale è che si può continuare ad ascoltare i brani in coda anche dopo essere tornati al computer. Cosa che rende meno necessaria la gestione manuale della playlist.

È importante sottolineare che questa nuova funzionalità di “sincronizzazione” è attiva soltanto in una direzione. Ovvero dal dispositivo mobile al client web. In altre parole, i brani ascoltati sul web non si riflettono automaticamente sull’app dello smartphone, limitandone parzialmente la comodità. Però, chi ascolta musica prevalentemente sul telefono può ora riprendere da dove aveva lasciato quando torna al computer. Opzione che potrebbe risultare più che comoda per chi usa entrambe le piattaforme durante la giornata.

Per verificare se la funzione è attiva, è sufficiente avviare la riproduzione su un cellulare e poi accedere alla versione web di YouTube Music per vedere se la coda viene proposta anche li’. Attualmente, non tutti gli account dispongono di queste innovazioni. Ma Google dovrebbe renderla disponibile su scala globale a breve. Dunque non ci resta che attendere e vedere come verrà accolto tutto ciò!