Microsoft sta sperimentando un aggiornamento molto importante per il Task Manager di Windows 11. Il quale introduce maggiori dettagli sui dischi installati nei computer. La nuova funzionalità è stata avvistata nella build Insider Beta (22635.4225), sebbene non sia attiva di default. Secondo il ricercatore noto come Phantom Of Earth, essa consente di visualizzare informazioni specifiche riguardanti i dischi, come il tipo di bus utilizzato. Ad esempio NVMe o SATA. Attualmente, il TaskManager si limitava a indicare se un disco fosse un SSD o un HDD, senza specificare la tecnologia di connessione. Grazie a questa nuova feature, per un SSD con interfaccia NVMe verrà visualizzato “SSD (NVMe)” accanto al nome del disco. Fornendo così maggiori dettagli sulle caratteristiche del dispositivo.

Windows 11: richiesti maggiori dettagli sulle temperature

Questa modifica è stata successivamente resa operativa da Windows Latest. In modo da consentire agli utenti di avere una visione più chiara e immediata delle specifiche tecniche dei dischi direttamente dal Task Manager. Anche se non è ancora un’opzione attivabile da tutti, segna un passo avanti importante nella gestione delle risorse hardware di un sistema.

Nonostante l’aggiornamento rappresenti un miglioramento notevole, molte persone però continuano a chiedere ulteriori informazioni. In particolare riguardo le temperature di CPU e dischi. Attualmente, il TaskManager di Windows 11 mostra solo la temperatura delle GPU. Obbligando così a utilizzare software di terze parti per monitorare la salute termica di altri componenti. L’inclusione della temperatura di CPU e dischi sarebbe un’aggiunta notevole. Soprattutto per coloro che desiderano monitorare le prestazioni e la stabilità del proprio sistema senza ricorrere ad applicazioni esterne.

La possibilità di visualizzare queste informazioni direttamente dal Task Manager migliorerebbe l’efficienza della gestione del sistema. In modo da rendere più facile mantenere sotto controllo lo stato e la performance dei propri dispositivi. L’implementazione di queste novità potrebbe facilitare ulteriormente la manutenzione dei computer. Offrendo agli utenti strumenti integrati e intuitivi per gestire al meglio il proprio hardware.