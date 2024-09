TIM: 3 offerte battono Iliad e i virtuali, ecco 300 GIGA in 5G

Non c’è molto da preoccuparsi oggigiorno quando non ci si trova più bene con il proprio gestore di fiducia. Sono tantissime le aziende che infatti dispongono di offerte clamorose, piene di contenuti e soprattutto molto convenienti. Anche TIM, che ha sempre portato la denominazione di una delle aziende più costose in circolazione, ha dovuto attenersi a queste regole non scritte che circolano nel mondo della telefonia mobile.

Al momento il colosso dispone di tre offerte molto interessanti che potrebbero tornare utili a chiunque voglia qualità, quantità e convenienza allo stesso tempo. I prezzi sono davvero bassi e il livello della rete è davvero altissimo.

TIM: nuove offerte della gamma Power piene di giga e pronte a battere virtuali e Iliad

Con la prima offerta che costa solo 9,99 € al mese, gli utenti possono beneficiare di minuti illimitati, 200 SMS e 300 giga in 5G. La Power Special però non è l’unica offerta in quanto ci sono anche la Iron e la Supreme Easy.

La prima costa 6,99 € al mese mentre la seconda aumenta di un solo euro e costa 7,99 al mese. La Iron, la meno costosa, dispone degli stessi minuti e messaggi, ma con 150 giga in 4G. La Supreme Easy invece arriva a 200 giga in 4G.

Con questa tipologia di offerte si può avere tutto ma non tutti possono sottoscriverle secondo le direttive impartite da TIM. Il colosso italiano ha infatti deciso di indirizzare queste proposte solo ed esclusivamente alle persone che provengono dalle realtà concorrenti più in voga del momento, ovvero i gestori virtuali e Iliad. Stando a quanto riportato, è diventato davvero comune ritrovarsi al cospetto di queste offerte, le quali però possono essere sottoscritte solo se si proviene da questi gestori. TIM inoltre, garantisce a tutti coloro che scelgono le sue Power la possibilità di ottenere un primo mese totalmente scontato: il prezzo equivale infatti a 0 €.