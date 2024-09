Le recenti certificazioni 3C rivelano notizie importanti riguardo i nuovi Galaxy S25 e S25Plus di Samsung. Sorprendentemente, le velocità di ricarica rimarranno invariate rispetto alla generazione precedente. Il GalaxyS25 supporterà infatti una ricarica a 25W. Mentre il modello S25-Plus avrà una potenza massima di 45W. Questa scelta sembra contraddire le aspettative degli utenti. Soprattutto considerando i notevoli progressi fatti dai concorrenti nel settore. Ad esempio, Xiaomi ha da poco lanciato dispositivi con ricariche che raggiungono i 90W. Offrendo così una comodità maggiore per chi è sempre in movimento. Anche Apple, con i suoi nuovi iPhone 16, ha adottato un approccio simile, estendendo la carica rapida a 45W su tutta la nuova linea.

Samsung Galaxy S25: nuove modifiche stilistiche

In un contesto in cui la ri-carica veloce sta diventando sempre più importante per i consumatori, la stagnazione di Samsung potrebbe sembrare un passo indietro. L’ azienda sudcoreana ha però concentrato i suoi sforzi su miglioramenti estetici e un design più raffinato. I nuovi Galaxy S25 presentano infatti cornici più sottili e uno spessore ridotto di quasi mezzo millimetro. In modo da dare ai dispositivi un aspetto più elegante. Il GalaxyS25Ultra, in particolare, subirà una modifica importante nello stile. Adottando angoli più arrotondati, pur mantenendo lo slot dedicato alla S Pen. Tale aggiornamento stilistico potrebbe attirare i fan del brand che cercano un look moderno e accattivante.

Per quanto riguarda le capacità delle batterie, Samsung ha deciso di mantenere le stesse specifiche. Ovvero 4000mAh per l’S25, 4900mAh per il Plus e 5000mAh per l’Ultra. Questa scelta potrebbe lasciare alcuni clienti insoddisfatti. Poiché molti speravano in miglioramenti nelle prestazioni delle batterie, specialmente in un’epoca in cui l’uso intenso degli smartphone è praticamente la norma. Con la crescente dipendenza da cellulari per attività quotidiane, dalla navigazione al gaming, l’assenza di innovazione nelle velocità di ricarica potrebbe dunque risultare uno svantaggio.

Insomma, mentre Samsung continua a puntare su design e estetica, la mancanza di progressi nelle tecnologie di ricarica potrebbe rappresentare una sfida. Sarà quindi fondamentale per l’ azienda dimostrare come i suoi nuovi modelli possano comunque competere in un mercato in rapida evoluzione. La pressione per rispondere a queste aspettative aumenterà. Di conseguenza il futuro della serie S potrebbe dipendere dalla capacità del brand di adattarsi alle nuove richieste dei consumatori.