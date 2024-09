Uno dei prodotti più attesi di tutto l’anno è senza alcun dubbio Nintendo Switch 2, la console di prossima generazione dell’azienda giapponese sarà presentata infatti secondo le indiscrezioni a ottobre dell’anno corrente con l’arrivo nel mercato in concomitanza dell’inizio del nuovo anno finanziario per l’azienda, ovviamente quest’ultima porterà con sé tantissime novità delle quali si sta già parlando grazie alle tantissime voci, entrate in circolazione a riguardo.

Ovviamente, più passano i mesi più le voci si fanno insistenti e ci svelano qualche dettaglio in più in merito alla futura console di Nintendo, ora è arrivato il turno di un prototipo stampato in 3D da una youtuber dal nick “小宁子 XNZ”.

L’utente spiega che il Cad utilizzato per stampare in 3D questo prototipo è stato realizzato basandosi sulle informazioni trapelate in rete fino a questo momento, dunque non si tratta di un file trapelato direttamente dalle fila di Nintendo, bensì di un progetto costruito in base alle informazioni attualmente conosciute.

I render stampati in 3D

Come potete vedere l’utente ha preso il prototipo e l’ha messo a confronto sia con il modello di prima generazione, sia con Steam Deck, confronti dai quali emerge un aumento di dimensioni decisamente generoso che però conserva il design tipico della console di Nintendo, il quale però appare a tutti gli effetti più pulito e snello rispetto al primo modello della casa nipponica.

Anche lo schermo appare sensibilmente più grande e come sappiamo delle indiscrezioni quest’ultimo potrebbe essere inizialmente costituito da un pannello LCD per poi vedere l’arrivo di un pannello OLED, in definitiva emerge che la prossima generazione di Nintendo Switch Tra le mani sarà assolutamente paragonabile ad una classica console di tipo handheld, offrendo delle dimensioni paragonabili insieme ad una ergonomia sicuramente migliorata, grazie ai nuovi joycon.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo ufficiale di Nintendo Switch 2 che dovrebbe avvenire a cavallo tra marzo 2025 e aprile 2025.