Amazon mette a disposizione degli utenti italiani un prezzo davvero di tutto rispetto per l’acquisto di Apple iPhone 15, uno smartphone che vuole dire la sua nel mercato, mettendo comunque a disposizione del pubblico specifiche tecniche di livello più che elevato.

L’occasione per acquistarlo a basso prezzo è davvero ghiotta, ma quale versione è disponibile? facciamo un passo indietro, nel momento in cui decidiamo di avvicinarci al mondo Apple dobbiamo prima di tutto sapere che la memoria interna non è mai espandibile, ciò sta a significare che la ROM non può in nessun modo essere incrementata dal consumatore, ma resterà fissa per sempre. La variante oggi in promozione prevede 128GB, un quantitativo comunque più che sufficiente per gli standard a cui siamo solitamente abituati.

Premete questo link ed iscrivetevi subito gratis al nostro canale Telegram ufficiale, così avrete le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis.

Apple iPhone 15: la promozione disponibile su Amazon

Un prezzo decisamente competitivo ed in grado di catturare l’attenzione dei consumatori è quello applicato direttamente su Apple iPhone 15. Il prodotto dell’azienda di Cupertino, infatti, viene commercializzato nel periodo corrente a soli 759 euro, con un risparmio di circa 120 euro dal listino originario di 879 euro, scegliendo tra le varie colorazioni ad oggi disponibili. Premete questo link per acquistarlo subito.

I suoi punti di forza sono chiaramente molteplici, tutto ha inizio con dimensioni che complessivamente sono inferiori rispetto agli standard a cui siamo abituati: 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri, con un peso di 171 grammi. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, trattasi di un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz, densità per pixel di 460, per finire con risoluzione 1179 x 2556 pixel. Il comparto fotografico è rappresentato da una coppia di sensori: 48 megapixel + 12 megapixel, più che sufficienti per riuscire a realizzare scatti di assoluta qualità generale, nonostante non sia un insieme troppo complesso.