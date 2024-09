DJI ha recentemente ampliato sempre di più la propria line-up di prodotti a disposizione del pubblico, con la possibilità comunque di accedere a droni in grado di soddisfare perfettamente le aspettative e le attese della maggior parte di noi. Uno dei modelli di maggior successo è chiaramente il DJI Mini 4 Pro, prodotto che riesce a soddisfare soprattutto per il suo peso estremamente ridotto: soli 249 grammi.

Si tratta del solito ottimo drone pieghevole di DJI, in questo caso in vendita con radiocomando DJI RC 2, accessorio con il quale gli utenti possono tecnicamente fare a meno del proprio smartphone, in quanto permette la visione dei contenuti direttamente sull’ampio display integrato sullo stesso (anch’esso completamente touchscreen). E’ chiaro, le dimensioni del radiocomando sono leggermente superiori al classico sul quale installare lo smartphone, e di conseguenza può inficiarne la trasportabilità.

Drone DJI in promozione Amazon

E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un drone DJI, soprattutto a questi prezzi. La variante disponibile su Amazon viene a costare solamente 949 euro, contro i 999 euro previsti originariamente di listino, un risparmio di 50 euro che a detta di molti potrebbe quasi sembrare insufficiente, ma che allo stesso tempo risulta essere più che adeguato per la situazione. La spedizione viene gestita da Amazon, è prevista in tempi veramente brevi, con consegna a domicilio e garanzia di 24 mesi per coloro che lo acquisteranno a questo link.

A differenza delle varianti più economiche, il drone include il rilevamento di ostacoli omnidirezionale, facilitando di molto il pilotaggio nella maggior parte delle condizioni. Le prestazioni sono a dir poco eccellenti con registrazione al massimo in 4K a 60fps senza alcuna limitazione rispetto a quanto è possibile trovare su modelli anche più costosi dello stesso.