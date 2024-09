Diversi possessori del nuovo iPhone 16 Pro stanno riscontrando problemi con il touchscreen dei loro smartphone. Alcuni utenti segnalano che il display non risponde correttamente ai tocchi e ai gesti. Rischiando di compromettere funzioni come la navigazione tra le app e la digitazione sulla tastiera virtuale. Il problema sembra emergere soprattutto quando il cellulare viene utilizzato senza custodia. Cosa che rende più facile il contatto accidentale con i bordi estremamente sottili dello schermo. In più pare che il dispositivo, di tanto in tanto, ignori alcuni tocchi, rendendo difficile l’uso quotidiano. Il fenomeno è stato osservato sia su iOS 18 che sulla versione beta di iOS18.1.

iPhone 16 Pro: bug software o problema hardware?

Secondo le prime indagini, la causa principale sembra risiedere nell’algoritmo di protezione contro i tocchi involontari, che risulta troppo sensibile. Questo sistema è progettato proprio per ignorare contatti accidentali. Ma sembra entrare in funzione anche quando non dovrebbe, penalizzando l’esperienza d’uso. In particolare, il problema si verifica quando le dita sfiorano il bordo dello schermo, specialmente nei pressi del “Camera Control“. Il malfunzionamento però non si limita a una specifica area, ma riguarda l’intero perimetro del display.

A detta degli utenti, il difetto si manifesta soltanto quando l’iPhone è sbloccato e in uso. Mentre non avviene nella schermata di blocco. Ciò suggerisce che la causa sia di natura software piuttosto che legata all’hardware. Il sistema di protezione dai tocchi accidentali è, infatti, attivo solo durante l’utilizzo normale del telefono. Come nella navigazione tra le app o l’interazione con i pulsanti a schermo.

Apple non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale al riguardo. Ma è probabile che un aggiornamento software possa risolvere la questione. Se la situazione fosse legata esclusivamente a un bug di iOS, un update potrebbe risolvere in breve tempo, senza necessità di altri tipi di interventi. Nel frattempo, l’uso di una custodia sembra ridurre l’incidenza del problema. Minimizzando, come detto, il contatto accidentale delle dita con i bordi del dispositivo.