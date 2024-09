Amazon, arriva la Festa delle Offerte Prime l'8 e il 9 ottobre

È arrivato l’annuncio ufficiale che è piaciuto tanto agli utenti in attesa di nuove offerte per acquistare qualcosa di bello su Amazon. Esattamente i prossimi 8 e 9 ottobre partirà ufficialmente la Festa delle Offerte Prime. È in questo modo che gli utenti potranno fare shopping, magari anticipando gli acquisti e i regali di Natale.

Ci saranno una serie di offerte clamorose, tutte in grado di soddisfare il pubblico ma soprattutto gli amanti del mondo tech.

Amazon, festa delle Offerte di ottobre e promo anticipate

Ci saranno dunque delle offerte anticipate che includeranno quanto segue:

Amazon Music Unlimited : per un periodo di tempo limitato, i clienti che non sono ancora abbonati ad Amazon Music Unlimited possono provarlo senza costi aggiuntivi. I clienti non iscritti a Prime possono accedere a tre mesi di uso senza costi aggiuntivi, mentre gli iscritti a Prime possono ottenere quattro mesi senza costi aggiuntivi, con accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in audio streaming di alta qualità. Inoltre, i clienti che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono passare ad un Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per due mesi .

: per un periodo di tempo limitato, i clienti che non sono ancora abbonati ad Amazon Music Unlimited possono provarlo senza costi aggiuntivi. I clienti non iscritti a Prime possono accedere a tre mesi di uso senza costi aggiuntivi, mentre gli iscritti a Prime possono ottenere quattro mesi senza costi aggiuntivi, con accesso a oltre e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in audio streaming di alta qualità. Inoltre, i clienti che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono passare ad un Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per . Amazon Fashion : i clienti Prime hanno accesso a sconti fino al 30% su grandi marchi, tra cui Pepe Jeans, Swarovski, Boss, Tommy Hilfiger e molti altri.

: i clienti Prime hanno accesso a sconti su grandi marchi, tra cui Pepe Jeans, Swarovski, Boss, Tommy Hilfiger e molti altri. Amazon Fresh: i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna possono risparmiare fino al 35% su centinaia di prodotti e usufruire delle offerte disponibili per tutto il mese su prodotti base per la spesa come prodotti freschi, da dispensa, cura della persona e tante altre categorie. Inoltre, i nuovi clienti Fresh possono sfruttare uno sconto di 30€ totali sulle prime 3 spese utilizzando il codice sconto FRESH30.

I clienti Prime potranno risparmiare inoltre 15€ sul prossimo ordine Pam PANORAMA su una spesa minima di 90€ con codice