Skoda Elroq è il nuovo SUV compatto realizzato dalla nota casa automobilistica ceca. Proprio nelle scorse ore, la casa automobilistica ha deciso di procedere con la diffusione di alcuni bozzetti. Non a caso, ci consentono di capire alcune delle linee che caratterizzano il veicolo e il suo design.

A primo impatto, dunque, i disegni pubblicati dalla casa automobilistica Skoda ci consentono di avere un’idea inevitabilmente più chiara di quello che sarà il nuovo SUV compatto ed elettrico del famoso brand oggi di proprietà di Volkswagen. Scopriamo insieme in questo articolo tutti i dettagli che sono stati ufficializzati nelle scorse ore.

Skoda Elroq: diffusi i primi disegni ufficiali del SUV elettrico e compatto

Nelle scorse ore la casa automobilistica ceca ha deciso di pubblicare le prime immagini ufficiali che svela il frontale e la coda del suo nuovo SUV elettrico e compatto. Queste prime immagini ci consentono di capire che cosa andrà a contraddistinguere questo veicolo.

Nello specifico, le immagini diffuse mostrano una forma squadrata della coda, gruppi ottici caratteristici e la scritta Skoda sul portellone che non passa inevitabilmente inosservata. Inoltre, non possiamo non porre l’attenzione sui particolari fari a matrice di LED e la scritta Skoda posizionata al centro del cofano.

La nuovissima Škoda Elroq incarna il nostro nuovo linguaggio stilistico Modern Solid e porta il design esterno ancora più in là con l’accattivante Tech-Deck Face e il caratteristico paraurti anteriore. La scritta Škoda sul cofano spicca come un’altra caratteristica della nostra nuova auto completamente elettrica, con accenti in Unique Dark Chrome che completano il look. Grazie alla sua lunga autonomia e allo stile robusto della carrozzeria, la Elroq sarà la compagna perfetta per gli esploratori di tutti i giorni nelle avventure all’aria aperta, mentre le sue dimensioni compatte la rendono ideale anche per la guida urbana, ha dichiarato Karl Neuhold.