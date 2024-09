Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Samsung della serie Galaxy. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra. Sapevamo già da tempo che questo nuovo dispositivo avrebbe sorpreso dal punto di vista tecnico, ma ora abbiamo ulteriori conferme. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il nuovo device è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench che ci ha rivelato il soc che troveremo a bordo.

Samsung Galaxy S25 Ultra, il portale Geekbench ci rivela il soc

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi dispositivi di punta del colosso sudcoreano Samsung è stato avvistato nei database del portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra. Quest’ultimo sarà il prossimo top di gamma dell’azienda e lo sarà anche dal punto di vista prestazionale.

Secondo quanto rivelato dai benchmark di Geekbench, infatti, a bordo di questo nuovo smartphone sarà presente uno dei processori più potenti dell’ultimo periodo. Si tratta in particolare del soc Snapdragon 8 Gen 4. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 3069 punti in single core e 9080 punti in multi core. Ad affiancare le performance, secondo i benchmark appena emersi in rete, dovrebbero inoltre esserci tagli di memoria comprendenti almeno fino a 12 GB di memoria RAM.

Questi risultati ci rivelano quindi un importante incremento delle performance rispetto a quelle del precedente top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra, pari ad almeno il 30% in più. Il modello che è stato avvistato sul portale Geekbench è quello con il numero SM-938U, ovvero quello che sarà riservato al solo mercato statunitense. Immaginiamo comunque che , nel corso delle prossime settimane, l’azienda testerà su Geekbench anche il modello destinato al mercato internazionale. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno nuove informazioni in merito.