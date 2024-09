Sembra l’arrivo di una nuova opzione su Google Maps potrebbe confondere molti individui. Alcuni utenti hanno già avuto modo di sperimentarla durante i loro viaggi. Ma di cosa si tratta? La tradizionale voce che fornisce le indicazioni sulla nota piattaforma è cambiata. La novità però non ha entusiasmato gli utenti. In molti, infatti, non sono molto felici riguardo suddetto cambiamento. A tal proposito sui social si stanno diffondendo numerosi commenti riguardo tale cambiamento.

Google Maps cambia voce: cosa ne pensano gli utenti?

Alcuni individui che hanno già testato la novità l’hanno definita “inquietante”. Ciò soprattutto perché la nuova versione viene ancora sostituita dalla vecchia in alcuni casi. L’aggiornamento riguarda soprattutto gli utenti con dispositivi Android. Ciò ha portato molti di loro a commentare il cambiamento relativo alla voce anche nella sezione dedicata alle recensioni presente sul Play Store. Nei commenti rilasciati su Google Maps si legge che la nuova voce maschile risulta essere molto meno efficace. Inoltre, in molti, chiedono a gran voce il ritorno della vecchia voce.

Oltre che su Maps sembra che la nuova voce arriverà anche per gli assistenti vocali di Google. Ciò significa che servizi come Home presto cambieranno modo di parlare. E c’è di più. In questo caso la voce sembra essere molto più monotona. Ciò soprattutto se messa a paragone con le versioni precedenti. Quest’ultime erano state modulate in modo che il loro tono risultasse molto più colloquiale.

C’è però una buona notizia. Tutti gli utenti Android che desiderano ripristinare la vecchia voce di Google Maps, possono farlo. È presente, infatti, un’opzione che permette di riportare tutto alla “normalità”. Per farlo bisogna seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto bisogna aprire l’app Google Maps.Poi procedere cliccando sulla propria immagine del profilo. Dopo è necessario cliccare su “Impostazioni” e selezionare la voce “Impostazioni di Navigazione”. Qui è disponibile la “cartella voce” dove apportare la modifica desiderata.