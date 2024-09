Che lo crediate o no, oggi, con un semplice click su WhatsApp, i cybercriminali possono entrare in possesso delle vostre credenziali bancarie. Mettendo così in grande rischio la vostra sicurezza finanziaria. L’allarme è stato lanciato da esperti di sicurezza informatica. I quali sottolineano come le piattaforme di messaggistica siano spesso nel mirino degli hacker. Ciò nonostante la loro utilità.

WhatsApp: condivisione dello schermo, una funzione che nasconde insidie

La tecnologia, che ci facilita nella vita quotidiana, comporta anche nuovi pericoli per la protezione dei dati personali. Gli attacchi informatici stanno diventando sempre più sofisticati e mirati. In quanto sfruttano alcune vulnerabilità. Come, ad esempio, la funzione di condivisione dello schermo. Spesso utilizzata inconsapevolmente dagli utenti. Questa, introdotta da WhatsApp per facilitare la comunicazione e la risoluzione di problemi tecnici, è diventata infatti lo strumento ideale per i truffatori.

I criminali utilizzano tecniche di inganno particolari. Come ad esempio il phishing. Strategia che viene applicata per convincere le persone a condividere lo schermo durante false chiamate di assistenza. Spacciandosi per rappresentanti di istituti bancari o di servizi di supporto, i truffatori creano situazioni di emergenza fittizie. Proprio per indurre le vittime a compiere azioni impulsive. Grazie alla condivisione dello schermo, i truffatori osservano così, in tempo reale, l’inserimento delle credenziali bancarie e dei codici di sicurezza.

In pochi minuti, ecco che sono in grado di sottrarre dati sensibili e prosciugare i conti di poveri malcapitati. A tal proposito, per evitare di cadere in simili tranelli, è fondamentale non condividere mai lo schermo durante chiamate sospette. In più verificare sempre l’identità di chi richiede informazioni sensibili. Gli esperti di sicurezza raccomandano così di interrompere immediatamente qualsiasi interazione poco chiara. Ma soprattutto di contattare immediatamente le banche. Oppure i servizi di assistenza per poter lanciare subito l’ avvertimento.

Insomma, questo tipo di attacco rappresenta una minaccia crescente. Di conseguenza la consapevolezza è l’arma migliore per difendersi.