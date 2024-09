Truffa phishing: è arrivato il messaggio che svuota il conto

Purtroppo quando accadono situazioni del genere, è davvero difficile sbrigarsi alla senza problemi. Anche oggi si sta vociferando di una truffa che avrebbe preso in contropiede diverse persone. Diversi messaggi stanno girando tramite chat o tramite e-mail, facendo credere agli utenti di aver sviluppato una nuova conoscenza, magari su un sito di incontri che stanno utilizzando.

C’è subito da mettere le cose in chiaro: non c’è assolutamente nulla di vero. Le e-mail e i messaggi, corredati peraltro da immagini molto accattivanti di belle donne, vogliono solo fregare le persone per rubargli soldi e dati personali. Tutto ciò accade con dei link appositamente posizionati all’interno dei testi, i quali, una volta cliccate, conducono ad un form da compilare con il quale i malviventi ruberanno i dati alle povere persone. È proprio tramite quel modulo che si riesce a rubare generalità e codici delle carte di credito.

Questo che c’è qui sotto è uno dei messaggi che tante persone hanno segnalato in queste ore e che purtroppo sta mietendo tante vittime. In tanti hanno dovuto fare ricorso alla polizia postale per provare a proteggersi, ma ormai quel che è fatto è fatto. Ecco il testo dal quale dovete assolutamente tenervi alla larga:

“Ciao, penso che non ci sia niente di sbagliato nello scriverti prima.

Vorrei prendermi un momento e conoscerti. Mi chiamo Leora, amo viaggiare, uomini sexy e forti.

Voglio incontrare la mia piccola felicità! Ho una relazione, ma capisco che questo non è mio, tutto si romperà. Nessuna comprensione e nessuna passione.

Ti sto cercando in modo che tu possa mostrarmi la vita reale e aiutarmi a realizzare me stesso! Qui ho postato il mio profilo, Leora-bitch nickname per la ricerca.

Puoi vedere le mie foto erotiche, i miei video e chiamarmi.“