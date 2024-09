Tutto sembra pronto, Intel sta per lanciare sei nuovi SoC appartenenti alla serie Arrow Lake-HX per laptop di fascia alta, nel dettaglio parliamo dei Core Ultra 200 che andranno 235HX al 285HX, vediamo insieme come saranno.

Le specifiche

Andando nel dettaglio i due modelli di fascia più bassa, Core Ultra 5 245HX e 235HX, godranno di sei P-core con clock base alla velocità di 3,1 e 2,9 GHz, mentre gli E-core avranno un clock a partire da 2,6 GHz, in boost invece, i P-core arriveranno a 5,1 GHz e gli E-core a 4,5 GHz, la GPU integrata avrà invece 48 EU con frequenze di 1,8-1,9 GHz.

Andando invece nella coppia intermedia troviamo i Core Ultra 7 265HX e 255HX, che vanteranno invece otto P-core e dodici E-core, il 265HX avrà un cclock leggermente più alto, con i P-core che partiranno da 2,6 GHz per arrivare a 5,3 GHz in boost ed E-core da 2,3 GHz base fino a 4,6 GHz in boost, entrambi avranno una iGPU con 64 EU a 1,9 GHz.

In ultimo abbiamo i modelli più potenti Core Ultra 9 275HX e 285HX, entrambi con otto P-core e sedici E-core, il SoC punta di diamante 285HX vanterà un clock degli P-core da 2,8 GHz base e 5,5 GHz in boost, mentre gli E-core avranno come clock base 2,1 GHz fino a 4,6 GHz in boost, la GPU integrata godrà di 64 EU con clock fino a 2,0 GHz.

Si tratta di un passo in avanti certamente non da poco per Intel nonchè di un cambiamento necessario per l’azienda per rimettersi in carreggiata dopo i disastri delle generazioni precedenti, infatti Intel ha bisogno di sferrare un bel colpo al mercato e la fascia laptop altamente scalabile costituisce un punto di partenza sicuramente importante, ovviamente bisognerà vedere come reagirà la concorrenza e nel dettaglio Qualcomm e AMD che a loro volta si preparano a fare la differenza con le loro soluzioni, questo autunno sarà sicuramente più caldo del solito.