Unieuro: offerte SUPER PAZZE per un autunno da sogno

L’autunno è finalmente arrivato e con esso la voglia di rinnovare casa e tecnologia. Che tu stia cercando uno smartphone, un tablet o un elettrodomestico, Unieuro ha preparato per te delle offerte sublimi. Non è fantastico sapere che puoi accedere ai migliori marchi come Apple, Samsung, Dyson e Canon, tutti a prezzi mai visti? Le promozioni wow sono qui! Unieuro crea volantini esclusivi per la sua clientela, alcuni speciali su determinati brand! Cosa c’è di fantastico che ci sta aspettando stavolta?

Unieuro ha quello che fa per te su tutta la linea Huawei

Unieuro stavolta sorprende la clientela con un volantino dedicato solo all’amato brand Huawei! Smartwatch di ogni tipologia e con i massimi livelli di tecnologia ti stanno aspettando. Potrai avere al polso uno strumento fantastico dalle mille funzioni spettacolari. Acquista il Huawei Watch GT 5 Pro in diversi modelli con quadranti in colorazioni differenti e materiali a scelta. La versione da 46 mm black, con affiancate le FreeBuds 5I, può essere tuo a 499,90 euro!

Puoi anche acquistare lo smartwatch Huawei stesso modello da Unieuro ma con quadrante in titano e stesse cuffie a 499,90 euro oppure bianco a 449,90 euro. Trovi anche il Huawei Watch GT 5 in tutte le sue varianti ad un costo inferiore andando dai 249,90 euro ai 279,90 euro a seconda del modello. Stesso vale per il GT 4 da Unieuro a prezzi stracciati ed ancora più bassi, veri modelli di stile e tecnologia pura. Ci sono anche le versioni FIT 3 e FIT 2 per chi preferisce un design più moderno e meno “classico” rispetto agli altri. Il Huawei Watch fit 2 ad esempio costa soltanto 119,99 euro. Avrai tutte le tue passioni a portata di mano!

L’autunno da Unieuro è iniziato alla grande. Le promo Huawei ti stanno aspettando e siamo certi non vedrai prezzi così da nessun’altra parte. Hai tante scelte e costi imbattibili. Non aspettare! Visita il sito e approfitta degli sconti pazzeschi! Sfoglia il volantino Unieuro qui sotto per scoprire tutti i modelli in vendita in promo.