Very Mobile continua a sorprendere i clienti con offerte super extra convenienti e promozioni che rendono il tutto ancora più irresistibile! Se sei in cerca di una nuova SIM e di un pacchetto economico, devi assolutamente conoscere le opzioni disponibili tramite il canale Very Point. Che aspetti? Hai visto che ci sono SIM da soli 2,99 euro al mese? Non è una follia?

Very Mobile ha aggiornato il suo portafoglio offerte per chi acquista le SIM nei Very Point, distribuite presso grandi catene come Unieuro, Esselunga e tante altre. Il bello è che il costo di attivazione è completamente gratuito per tutti i nuovi numeri! Questo vale anche per le SIM della gamma Giga Special e IoT Very Things, rendendo l’attivazione ancora più conveniente rispetto al canale online. Stai pensando di prendere una SIM? Sappi che hai la promo Giga x2 per sempre, raddoppiando così i Giga disponibili. Potrai navigare senza preoccupazioni per tutta la vita! Queste SIM non richiedono l’attivazione immediata. Potrai portare la tua SIM a casa e decidere con calma quando attivarla. Basta seguire il semplice processo online e scegliere l’offerta che preferisci. Tutto è pensato per renderti la vita facile.

Le offerte super create da Very Mobile

Se decidi di attivare una SIM acquistata presso un Very Point, potrai scegliere tra diverse offerte a partire da 2,99 euro al mese. Ti sembra poco? Puoi anche optare per l’offerta da 5,99 euro al mese con 50 Giga di traffico dati. Inoltre, non devi preoccuparti di pagare l’attivazione. Il tutto si fa comodamente online, grazie alla videoidentificazione o tramite SPID e CIE.

Non dimenticare che, per ottenere il raddoppio dei Giga, è sufficiente attivare la ricarica automatica. Se preferisci la manuale, avrai comunque una buona quantità di dati, ma perché non approfittare del massimo? Very Mobile è sempre alla ricerca di nuove soluzioni per soddisfare i clienti. Non perdere questa occasione incredibile: attiva subito la tua SIM Very Point e scopri un mondo di offerte vantaggiose!