Lo Xiaomi Redmi Note 13 è a tutti gli effetti uno smartphone che nessuno si sarebbe mai aspettato, un prodotto che costa molto poco, ma che allo stesso tempo risulta essere perfetto per coloro che sono alla ricerca di un device che permetta di raggiungere più che discrete prestazioni generali.

Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo 161,1 x 74,95 x 7,6 millimetri di spessore, ed un peso di 173,5 grammi. Nulla va a togliere alle sue funzionalità e specifiche, passando infatti per il processore MediaTek Dimensity 6080, che viene affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, con GPU Mali-G57 MC2. Il display è invece da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, con densità di pixel 395, tecnologia AMOLED ed un refresh rate che può raggiungere addirittura i 120Hz, sempre con protezione Gorilla glass 5.

Non perdetevi le offerte Amazon gratis che potete avere oggi con il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto in esclusiva assoluta.

Xiaomi Redmi Note 13: uno sconto inedito su Amazon

La promozione Amazon è davvero da urlo, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 134,99 euro per il suo acquisto definitivo, con lo sconto del 35% che risulta essere attivo in automatico, applicato direttamente sulla pagina di riepilogo dell’ordine, che altrimenti avrebbe un costo di listino di 206,14 euro. Premete qui per l’acquisto.

Ottimo è il comparto fotografico, esattamente nella parte posteriore è possibile trovare una coppia di sensori, con il principale da 100 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 2 megapixel. E’ chiaro, non è possibile attendersi una qualità superiore al normale o alla fascia di prezzo, ma a 134 euro circa non ci si sarebbe davvero potuti attendere un qualcosa di diverso. Eccellente è invece la batteria da 5000mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.