One UI 6.1.1 sta arrivando su molti dispositivi Samsung. Al momento, l’interfaccia ha fatto il suo esordio sugli smartphone Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. Secondo recenti dichiarazioni dall’azienda sudcoreana, ora il rilascio si sta espandendo anche ai modelli meno recenti. Tra i dispositivi che presto riceveranno la nuova interfaccia ci sono anche i Galaxy S22, S23 ed S24.

Il nuovo aggiornamento di One UI 6.1.1 rappresenta un importante passo avanti. Ciò che ha attirato l’attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo è sicuramente la possibilità di accedere a nuove opzioni sia di natura funzionale che grafica.

One UI 6.1.1 annuncia l’arrivo di nuove funzioni utili

Secondo quanto riportato, con le nuove opzioni offerte da Samsung gli utenti avranno modo di accedere ad un’esperienza utente migliorata. Come anticipato, l’aggiornamento riguarda diversi fattori. Una delle principali novità riguarda una nuova funzione in grado di fornire un’esperienza sonora molto più ricca e smart. Quali sono le novità in arrivo?

Si tratta di un nuovo equalizzatore audio. Quest’ultimo sembra possedere un’interfaccia del tutto ridisegnata. Il look, inoltre, si presenta molto più accattivante. Nel dettaglio, la parte superiore della pagina presenza un maggiore spazio dedicato ai diversi cursori. Quest’ultimi, inoltre, sono anche più grandi rispetto a quelli della versione precedente al rilascio di One UI 6.1.1. In questo modo gli utenti potranno regolare le varie impostazioni in modo molto più semplice.

La parte inferiore della pagina, invece, è riservata al posizionamento dei chip. Quest’ultimi permettono agli utenti di poter scegliere i diversi preset. In alternativa, possono anche decidere di crearne uno ex novo e completamente personalizzato in base alle proprie preferenze.

E non finisce qui. Il nuovo aggiornamento One UI 6.1.1 include per le opzioni dell’equalizzatore delle nuove denominazioni. In questo modo, sembra che Samsung intenda rendere più semplice per i suoi utenti ottimizzare la propria esperienza di ascolto con il proprio dispositivo.