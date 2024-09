Aumenta il numero di messaggi di spam e tentativi di truffe. Di recente, tali pratiche potenzialmente pericolose sono arrivate anche su WhatsApp. A tal proposito, sembra che la piattaforma sia già al lavoro per contrastare questo tipo di fenomeni. Gli interventi sono mirati per tutelare la sicurezza e la privacy dei suoi utenti. In particolare, è stato annunciato l’arrivo di una nuova funzione. Quest’ultima sarà in grado di bloccare i messaggi che arrivano da account sconosciuti e non salvati in rubrica. Come funziona tale opzione?

WhatsApp: come contrastare i messaggi indesiderati da utenti sconosciuti

Il nuovo sistema si basa sul blocco di tutti quegli account, non memorizzati in rubrica, che inviano un certo numero di sms considerati potenzialmente pericolosi. L’opzione può essere attivata dagli utenti recandosi nelle impostazioni “Avanzate” per la privacy su WhatsApp. Qui sarà possibile attivare l’opzione e bloccare i messaggi ricevuti da account sconosciuti quando quest’ultimi superano un determinato numero. In tal modo, WhatsApp offrirà agli utenti un’ulteriore protezione nei confronti delle comunicazioni indesiderate che possono nascondere intenti fraudolenti.

La funzione non blocca tutti i messaggi in questione. WhatsApp, infatti, fa riferimento agli account non salvati in rubrica che inviano un numero insolito di messaggi in un breve arco temporale. Sarà un algoritmo a monitorare la frequenza del fenomeno e ad intervenire qualora si ritiene che il contatto in questione sia sospetto.

La nuova funzione di WhatsApp è in fase di testing. Dunque, risulta disponibile solo per un numero limitato di beta tester che hanno accesso alla versione 2.24.20.16 per i dispositivi Android. I test sono stati avviati da un po’, ma al momento non è ancora chiaro quando WhatsApp deciderà di diffondere sulla versione stabile la nuova funzione per bloccare i messaggi da numeri sconosciuti. Considerando quanto detto è però ipotizzabile che non manchi troppo tempo al rilascio ufficiale.