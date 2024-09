CoopVoce: la EVO 200 è la miglior offerta del momento e costa poco

Grandi offerte piombano all’improvviso nella vita degli utenti, rendendo tutto molto più semplice quando si desidera cambiare gestore. Rispetto a diversi anni fa la situazione è nettamente più prolifica per coloro che sono soliti abbandonare il loro provider di fiducia per una nuova esperienza che sia magari meno costosa e soprattutto più piena di contenuti. Al momento, oltre ai tanti gestori virtuali e al colosso Iliad, ci sono i vecchi baluardi di sempre che continuano a darsele di santa ragione e a contendersi lo scettro di miglior gestore mobile. Tornando ai virtuali però, le offerte di CoopVoce risultano sempre interessanti, come si può vedere anche in questo periodo di settembre.

C’è molta analogia tra le offerte dei gestori virtuali, i quali effettivamente si sfidano su un territorio a loro non nuovo. In tutti i casi si può notare come siano disponibili tanti contenuti tra giga, messaggi e muti, oltre a prezzi molto simili tra loro. C’è inoltre un periodo promozionale che però CoopVoce pare stia sfruttando meglio, soprattutto grazie alla sua offerta migliore che torna ufficialmente.

CoopVoce: la EVO 200 è di nuovo disponibile per tutti a soli 7,90 € al mese per sempre

Diverse offerte sono riuscite a fare breccia nel cuore degli utenti a tal punto da essere sottoscritte e da far abbandonare loro il gestore di fiducia. In questo momento, però, c’è un provider su tutti che sarebbe sviluppando negli utenti quella voglia di provare alla quale non si riesce a far fronte. CoopVoce con la sua nuova EVO 200 sta facendo man bassa in quest’ultimo periodo e vuole dare a tutti la dimostrazione di essere forte.

La promozione mobile costa solo 7,90 € al mese per sempre e garantisce al suo interno minuti illimitati, 1000 messaggi verso tutti e 200 giga in 4G. Chi la sottoscrive entro il 2 ottobre può avere anche il primo mese gratis e il costo di attivazione azzerato.