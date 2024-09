In questi giorni sono emersi nuovi dettagli sui prossimi smartphone di fascia alta di Xiaomi. Ovvero i modelli 14T e 14TPro. Dalle informazioni trapelate, possiamo osservare il design elegante e moderno di questi dispositivi. Entrambi i telefoni presentano un frontale completamente piatto. Mentre è il modello Pro a sfoggiare una leggera curvatura sul retro. I colori disponibili per il 14T includono Titan Blue, TitanGray, TitanBlack e una versione Lemon Green. Per il Pro, invece, troviamo le classiche tonalità Titan-Blue, Titan-Gray e Titan-Black. Xiaomi ha scelto di mantenere lo stile pulito e raffinato, con una finitura in vetro satinato per le varianti più comuni. Ma una versione in ecopelle sarà probabilmente disponibile per il 14 T.

Nuovi Xiaomi: prestazioni e prezzi competitivi per il Mercato Europeo

Un dettaglio curioso emerso dalle immagini è la zigrinatura presente sul pulsante di accensione. Caratteristica che rende l’operazione di sblocco più intuitiva. In termini di dimensioni, il 14T misura 160,5×75,1×7,8mm e pesa 195 grammi. Invece, l’altro risulta leggermente più spesso e pesante. In particolare pesa 209g e le due dimensioni corrispondono a 160,4 x 75,1 x 8,39mm. Questo design solido e ben rifinito promette di soddisfare chiunque. Le persone attente all’estetica e coloro che sono in cerca di un prodotto durevole e funzionale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, entrambi gli smartphone sono stati progettati per offrire prestazioni di alto livello. Lo Xiaomi14T monta un processore MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Al quale sono abbinati 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. La fotocamera principale è da 50MP con un sensore Sony IMX906. Mentre la batteria da 5.000mAh garantisce una buona autonomia, supportata da una ricarica rapida cablata a 67W.

Il 14T Pro, invece, è dotato del più potente MediaTek Dimensity 9300+. Oltre che di 12GB di RAM e ben 512GB di memoria interna. Anche qui troviamo una batteria da 5.000 mAh, ma con ricarica cablata a 120W e wireless a 50W. Le fotocamere includono un sensore da 50MP con tecnologia Light Fusion. Così da migliorare ulteriormente le prestazioni fotografiche. In Europa, il prezzo di partenza sarà di 699€ per il 14T e 899€ per il Pro. Ma sono previsti sconti di lancio fino a 100€. Insomma, questi nuovi dispositivi promettono di competere direttamente con i top di gamma di altre marche. Offrendo sempre un interessante rapporto qualità-prezzo.