WhatsApp sta rilasciando una serie di aggiornamenti interessanti. Come spesso accade le novità arrivano prima sul canale beta per poi essere diffuse sulla versione stabile dell’applicazione. In particolare, di recente, l’attenzione della piattaforma è rivolta agli aggiornamenti di stato. Secondo quanto emerso sembra che tale funzione diventerà sempre più centrale nell’esperienza utente. In particolare, WhatsApp sta lavorando per rendere tale opzione sulla piattaforma più accessibile.

La più recente novità è sbarcata sulla versione beta 2.24.20.3 di WhatsApp per Android. Si tratta di una funzione che offre agli utenti la possibilità di menzionare i propri contatti all’interno degli aggiornamenti. Per il momento la nuova opzione risulta accessibile solo per alcuni utenti beta tester. Scopriamo come funziona.

WhatsApp introduce una nuova funzione per gli aggiornamenti di stato

Gli utenti che intendono sfruttare tale opzione possono menzionare i propri contatti come sulle altre piattaforme. Dunque, basta digitare “@”. Una volta effettuato tale passaggio gli utenti menzionati ricevono un messaggio. Dopo averlo visionato possono decidere se rispondere semplicemente o anche condividere l’aggiornamento a loro volta.

Gli utenti menzionati negli aggiornamenti di stato li riceveranno sempre, indipendentemente dalle impostazioni che il mittente apporta per quanto riguarda la privacy del proprio account WhatsApp. Ciò significa che, anche se il contatto che viene menzionato è escluso dalla visualizzazione di altri aggiornamenti, potrà ugualmente visionare quello in cui è stato menzionato.

Inoltre, sempre nel contesto della privacy degli utenti WhatsApp sottolinea che le menzioni sono sempre private. Ciò significa che i contatti menzionati vengono sempre avvertiti riguardo gli aggiornamenti in cui vengono menzionati. Non vale lo stesso per tutto il resto del pubblico che visiona l’aggiornamento di stato in questione.

Con l’introduzione di tale funzione, WhatsApp intende fornire uno strumento utile per aumentare il numero di interazioni tramite aggiornamenti di stato. Inoltre, l’opzione garantisce anche un elevato livello di sicurezza e privacy.