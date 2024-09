Alcune recenti informazioni riguardo YouTube Premium potrebbero causare un certo malcontento per gli utenti abbonati. Diversi iscritti al piano stanno, infatti, ricevendo degli avvisi relativi all’aumento del prezzo mensile del loro abbonamento. Le brutte notizie non sono finite qui. Sembra infatti che si tratti di aumenti sostanziali.

A prova di tale intervento, è stata diffusa un’email indirizzata ad un abbonato al piano per famiglie. Nel testo viene evidenziato come, per questo tipo di abbonamento, il prezzo è ora pari a 25,99 euro al mese. Viene fornita anche una giustificazione. Infatti, viene riferito che la modifica ha lo scopo di apportare miglioramenti a YouTube Premium per supportare artisti e creator.

YouTube Premium: aumenti in arrivo

Nell’email inviata agli utenti interessati viene specificato che la modifica relativa al costo mensile dell’abbonamento arriveranno dal 12 novembre 2024. Infine, per fornire agli iscritti piena libertà, viene specificato che è possibile cancellare il proprio abbonamento senza problemi. Nell’email è presente un link che permette di procedere con la disattivazione del proprio account YouTube Premium.

Secondo quanto riportato, dunque, il costo mensile dell’abbonamento passa da 17,99 euro al mese a 25,99. Quest’ultimo, come anticipato fa riferimento agli account famiglia. Per quanto riguarda gli abbonamenti singoli, invece, il costo passa da 11,99 a 13,99 euro al mese.

I vantaggi offerti dal piano Premium di YouTube sono diversi. Il primo fra tutti è sicuramente l’assenza delle pubblicità. Sono milioni gli utenti che ogni giorno si affidano ai servizi offerti da YouTube per il proprio intrattenimento video. La piattaforma da anni dimostra il suo successo, ma gli annunci relativi a nuovi aumenti non rendono mai felici gli aumenti. Con quest’ultimi rincari in molti si chiedono cosa faranno gli utenti. È ipotizzabile che molti possano decidere di disattivare il proprio abbonamento YouTube Premium. Allo stesso tempo, non si può sottovalutare l’importanza ricoperta dalla piattaforma per l’intero settore dell’intrattenimento.