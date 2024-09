A partire dal 23 settembre 2024, WindTre interromperà la disponibilità della funzione Pick&Pay sul proprio sito. Il servizio consentiva agli utenti di prenotare online le offerte Easy Pay. Per poi finalizzare l’acquisto e ritirare i prodotti presso un punto vendita fisico. Questa funzionalità, attiva dal maggio 2021, ha semplificato l’acquisto di offerte di rete mobile, anche abbinate a smartphone a rate. Però, dal 23 settembre, i clienti non potranno più prenotare direttamente online. Quindi saranno obbligati a recarsi nei negozi per completare l’attivazione delle promozioni.

Chi riuscirà a prenotare prima della data di chiusura, riceverà comunque un codice via email per ritirare l’offerta o il dispositivo selezionato. Il codice sarà utilizzabile fino alla scadenza prevista per la transazione.

WindTre: prenotazioni online addio, cambia il modo di acquistare offerte Easy Pay

WindTre ha specificato che, per i clienti che si rivolgeranno direttamente ai punti vendita, sarà il rivenditore stesso a proporre le offerte disponibili. La pagina di prenotazione verrà sostituita con una mappa per trovare i negozi più vicini.

Con la chiusura di Pick&Pay, le persone dovranno fare a meno di una delle principali facilitazioni per l’acquisto di offerte e smartphone. Il servizio ha reso più agevole la gestione delle promozioni, permettendo ai clienti di evitare lunghe attese nei negozi e di preparare in anticipo l’acquisto. Adesso, invece, tutto tornerà in mano ai negozianti. I quali dovranno proporre le soluzioni migliori in base alle esigenze di ognuno.

Al momento, non è chiaro se la dismissione riguarderà solo le offerte Easy Pay o anche le promo combinate con smartphone a rate. La decisione potrebbe influenzare anche le strategie di vendita future dell’operatore. In ogni caso, chi volesse sottoscrivere una nuova soluzione o acquistare un telefono a rate, sarà costretto a fare tutto in negozio. Senza possibilità di prenotazione anticipata. Per qualsiasi altra informazione vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ azienda.