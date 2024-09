Stellantis continua il suo importante lavoro di elettrificazione del brand al fine di riuscire ad offrire una vasta gamma di veicoli a propulsione elettrica. Come sappiamo, quasi tutte le case automobilistiche hanno ormai modificato le proprie strategie di produzione al fine di rispondere al cambio della domanda.

Nata dalla fusione tra i gruppi Fiat Chrysler Automobiles e PSA, Stellantis nel corso degli ultimi hanno ha presentato diverse vetture elettriche e ibride per andare incontro alle politiche che mirano ad un cambio di mobilità.

Stellantis: sempre di più le vetture elettriche

Come sappiamo, nel corso degli ultimi anni i governi hanno spinto ad un cambio di mobilità imponendo restrizioni e cambi di strategia. Parliamo della mobilità sostenibile che punta a far diminuire le emissioni di CO2 prodotte dalle auto e al conseguente inquinamento atmosferico.

Proprio in tale prospettiva, le case automobilistiche hanno dovuto adeguarsi al cambio di rotta. La stessa Stellantis ha pensato ad una strategia di elettrificazione con auto elettriche accessibili a qualsiasi tipologia di utente. Il 2024, ad esempio, ha visto l’introduzione sul mercato di diverse auto elettriche Stellantis sul territorio americano.

Non solo veicoli come le varianti 4XE della Jeep Wrangler e della Grand Cherokee, ma tanti altri modelli sono in arrivo nel corso dell’anno e del 2025. Protagonisti di quest’anno anche la Fiat 500e e il Ram ProMaster ma presto vedremo anche vetture come l’attesissima Jeep Wagoneer S. Secondo quanto diffuso dal costruttore, nei prossimi mesi vedremo sul mercato anche la Recon, la Dodge Charger Daytona e il Ram 1500 REV.

Non dimentichiamo che l’obiettivo di Stellantis è quello di conquistare un numero sempre più grande di utenti. Ecco perché nella sua strategia di elettrificazione ha inserito tecnologie all’avanguardia tenendo sempre in considerazione la possibilità di offrire veicoli accessibili anche alla classe media. Non ci resta che attendere ulteriori novità relative alle strategie del brand.