In questi anni ho provato moltissimi smartphone di Motorola e oramai posso affermarlo con certezza: sono tutti molto validi. L’azienda di proprietà di Lenovo oramai realizza prodotti eccellenti sotto tutti i fronti. Ora mi sono approcciato al coloratissimo Motorola Edge 50 Neo con non poco stupore, ma devo dire che è ottimo, ma davvero basta il suo design per renderlo un “best buy” come altri terminali del brand? No, purtroppo. Ad ogni modo, è bellissimo nella sua colorazione rossa e in confezione ho trovato anche gli auricolari Motorola Moto Buds+ (di cui vi parlerò in un’altra recensione). Dimenticavo: ho trovato anche la cover in plastica (abbinata alla colorazione del telefono) e il cavo. Non c’è il caricatore, purtroppo.

Design, materiali ed estetica

La struttura è stata progettata utilizzando vetro Corning Gorilla Glass 3 per proteggere il display, una cover posteriore in silicone e una cornice in plastica. Analizzandolo, vediamo che ha uno spessore di 8,1 millimetri e un peso di 171 grammi, sembra leggerissimo, anche con la cover in plastica riciclata (carina ma rovina un po’ l’estetica del gadget). E poi è resistente all’acqua grazie alla certificazione IP68.

Display

Qui abbiamo un pannello da 6,3 pollici abbastanza compatto, super risoluto (1220p), con tecnologia OLED e refresh rate di 120 Hz. Va benissimo, cornici sottili anche se l’ho trovato un po’ troppo reattivo e ho pigiato cose a caso involontariamente troppe volte. Bizzarro. La luminosità, comunque, è eccellente e arriva a 3000 nits.

Connettività e hardware

Qui abbiamo il fingerprint in-display super rapido, sotto il pannello, e c’è il modem 5G, il Wi-fi 6e, ma non solo. Il Bluetooth 5.3, il GPS e la USB Type-C 2.0 completano il tutto e non manca l’NFC per i pagamenti contactless. Il processore interno è il MediaTek 7300 che non vi farà gridare al miracolo: va benissimo nel quotidiano ma sicuramente questo non è il telefono che comprerei per il gaming. Il tutto viene coadiuvato da 8 GB di RAM e da memorie da 256 GB. Dulcis in fundo, la batteria è una cella energetica da 4310 mAh che si ricarica rapidamente a 68W con il cavo, mentre raggiunge i 15W via wireless. Come si comporta? Bene, direi, arriva a cena (per le 21) ma con un utilizzo intenso verso le 18:00 ho dovuto dare una ricarica, addirittura nel primo pomeriggio una volta.

Skin e software

Qui abbiamo Android 14 con skin Motorola MyUI super leggera, quasi stock ma con tante features degne di nota. Pensiamo alle chicche di Motorola a cui l’azienda ci ha abituato da anni e in più sono garantiti tre anni di aggiornamenti di sistema. Mica male.

Comparto fotografico

Sicuramente nel video test della recensione completa avrete tutti i dettagli ma qui ve lo spoilero: non mi ha convinto troppo, anche se per un terminale di fascia media va benino. Certo, i competitor fanno moooooolto meglio, ma perlomeno c’è una chicca: il teleobiettivo, assente nei vari Google Pixel della serie A, per esempio. Queste le lenti, ad ogni modo:

Main camera da 50MP con sensore Sony LYTIA;

Tele lens da 10 Mega con zoom ottico 3x;

Ultrawide da 13 Megapixel;

Selfiecam da 32 Mega.

Conclusioni

Lo smartphone di Motorola è concreto e con un prezzo di 429,00€ di listino si poteva far qualcosa in più, secondo me. Certo, con lo street price di Amazon lo si porta a casa anche sotto la soglia dei 400€ ma a mio avviso occorre attendere un altro po’. Per fortuna è bellissimo grazie anche alla partnership con Pantone; la colorazione rossa che posseggo è iconica, tutti guardavano lo smartphone e mi chiedevano informazioni. Cattura l’attenzione, c’è da poco da dire, e poi lo schermo è davvero piacevole e mi ha stupito più di quel che pensassi. Per me è promosso, come tutti i device del brand, tra l’altro.