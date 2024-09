Alla Microsoft House, in questi giorni si è tenuto “Oltre il Futuro: come Azure OpenAI e l’eXtended Reality stanno riscrivendo le regole del business”, un evento organizzato direttamente da Hevolus, con la collaborazione di Microsoft, con il quale si sono volute presentare in maniera interattiva ed anche coinvolgente le dimensioni di recente generazione realizzate da Azure OpenAI e da eXtended Reality, soluzioni che stanno collaborando in modo importante nella trasformazione dell’esperienza delle persone e dei processi di business delle aziende.

Nel corso dell’evento è stato presentato XR Copilot, una soluzione che vuole rappresentare un esempio di come l’IA venga utilizzata in tutta la piattaforma Hevolus, consentendo ai presenti di visualizzare non solo il prodotto in modo tridimensionale, tramite un QR code, ma anche di interloquire con lo stesso. Con il suddetto Hevolus ha avuto occasione di festeggiare un ambito riconoscimento, ricevuto nella categoria AI Transformation, il Microsoft Digital Innovator Champ Award.

Hevolus e Microsoft: cosa si è scoperto

E’ stato inoltre possibile scoprire in che modo Hevolus abbia utilizzato i servizi OpenAI di Azure ed abbia seguito il concetto di Microsoft Copilot, per creare esperienze di realtà estesa, con esempi pratici che permettessero alle aziende di aprire nuovi scenari nel mondo della vendita, ma anche nella manualistica, nella formazione e non solo. XR Copilot andrà ad affiancarsi alla suite H-Verse, dove si possono inoltre trovare soluzioni come H-Prototype, H-Store, H-Fair, H-Onboarding, H-Collaboration, H-Maintenance e molto altro ancora.

Noi abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare, toccando con mano ciò che a tutti gli effetti Hevolus è attualmente in grado di offrire, sia con XR Copilot, che con gli altri membri della propria suite. Se desiderate ricevere maggiori informazioni in merito a tutto il mondo di Hevolus, vi potete collegare direttamente al sito ufficiale, dove troverete ad attendervi tutte le informazioni del caso.