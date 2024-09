Il Pianeta Degli Sconti è una delle promozioni più importanti e più interessanti rese disponibili dal colosso giapponese Sony su PlayStation Store. Si tratta infatti di un’opportunità davvero unica con cui gli utenti possono portarsi a casa tantissimi videogiochi di rilievo a dei prezzi decisamente accessibili. L’azienda propone spesso questa super promozione. La promo è al momento disponibile, ma lo sarà soltanto per pochi altri giorni. Tra le offerte del momento, ci sono altri giochi ad un prezzi di circa 5 euro.

Il Pianeta Degli Sconti, ultimi giorni per questa super promozione

Rimangono ancora pochissimi giorni per usufruire della super promozione su PlayStation Store il Pianeta Degli Sconti. Il colosso giapponese Sony propone infatti molto spesso questa super promozione che permette agli utenti di portarsi a casa tanti videogiochi ad un prezzo folle sia per PlayStation 4 sia per PlayStation 5.

Gli utenti potranno ancora usufruire di questa promozione soltanto per pochi altri giorni. Come già detto, tra i vari sconti ed offerte sono poi disponibili anche videogiochi a dei prezzi attorno ai 5 euro. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco Alex Kidd in Miracle World DX . Quest’ultimo è al momento disponibile all’acquisto su PlayStation Store ad un prezzo scontato di appena 3,99 euro, contro il suo iniziale prezzo di listino di 3,99 euro.

Ad un prezzo di appena 2,99 euro è poi disponibile in super sconto il videogioco denominato Lara Croft and the Temple of Osiris, sempre contro il suo prezzo iniziale di 19,99 euro. Per gli amanti della saga del Il Signore degli Anelli è poi disponibile in sconto il videogioco denominato Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor. Quest’ultimo è al momento disponibile in sconto su PlayStation Store ad un ottimo prezzo di soli 4,39 euro.

Insomma, si tratta come sempre di ottimi sconti quelli proposti con la promozione il Pianeta Degli Sconti. Ricordiamo che la promo scadrà tra pochissimi giorni.