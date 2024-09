Cupra Raval, vettura sportiva e dal design curato, arriverà presto sul mercato con l’obiettivo di conquistare il maggior numero possibile di acquirenti. Look sportivo e ricercato e caratteristiche tecniche in grado di offrire il massimo della potenza contraddistingueranno il veicolo elettrico della casa automobilistica Cupra.

Nonostante il mercato delle auto elettriche stia facendo fatica ad aumentare il numero delle vendite, i costruttori continuano a lavorare seguendo le loro strategie e piani di elettrificazione. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo maggiori dettagli relativi alla Cupra Raval che presto arriverà sul mercato.

Cupra Raval: caratteristiche tecniche e design della nuova elettrica

Nel progettare la nuova auto elettrica compatta, la casa costruttrice spagnola ha scelto la piattaforma MEB Entry del Gruppo Volkswagen che, non a caso, sarà montata anche su modelli come la Volkswagen ID.2 e la Skoda Epiq.

Non dimentichiamo che finora abbiamo avuto modo di vedere solamente alcuni muletti intravisti in occasione dei numerosi test a cui è stata sottoposta. Sappiamo che ha un look inevitabilmente sportivo contraddistinto dalla presenza di fari dalle forme triangolari. Inoltre, il paraurti dovrebbe ospitare delle ampie prese d’aria.

A contraddistinguere gli interni, invece, una tecnologia progettata appositamente per migliorare l’esperienza di guida. Non mancherà dunque una strumentazione digitale e un sistema di infotainment con display centrale.

Dal punto di vista tecnico, la Cupra Raval dovrebbe offrire circa 440 km di autonomia. Purtroppo, finora non sono ancora stati diffusi dati ufficiali per quanto riguarda il powertrain. Non si esclude, però, che il motore da 226 CV (166 kW) ed era in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi presente del concept possa essere presente anche nel modello di serie.

Per il momento, sappiamo che la Cupra Raval sarà costruita in Spagna e per il debutto dovremo attendere il 2025. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli ufficiali da parte del costruttore.