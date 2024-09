Dopo l’annuncio ufficiale di PlayStation 5 Pro tutte le attenzioni si stanno spostando in men che non si dica sulla sua erede, si inizia infatti già a parlare di PlayStation 6 e le voci si stanno facendo decisamente ampie, dopo le conferme in merito alla presenza di hardware AMD, Le nuove indiscrezioni arrivano da un noto leaker dal nick KeplerL2, il quale è famoso per la sua affidabilità e ha annunciato che Sony avrebbe un sviluppo ben due SoC per PlayStation 6, ciò dovrebbe significare che la compagnia sta lavorando per il lancio di due prodotti differenti, sebbene non si capisce ciò a cosa porterà in termini pratici.

Varie teorie

Ovviamente attorno a questa novità girano tantissime idee, la più accreditata vede Sony seguire l’esempio di Microsoft e dunque intenzionata a lanciare due varianti di PlayStation 6, una leggermente meno potente rispetto all’altra, un po’ come visto con Xbox Series X e Series S, un’altra ipotesi invece, la più fantasiosa, offre la possibilità di vedere la console in arrivo sul mercato sottoforma di due proposte, console domestica più console portatile.

Ovviamente non ci sarebbe da stupirsi più di tanto dal momento che le voci che parlano di un possibile arrivo di una nuova console portatile da parte di Sony sono insistenti da un bel po’ di mesi, la nota azienda giapponese infatti da tempo desidera ripetere il successo di PSP Senza cadere però nel flop assoluto ottenuto da PS Vita, tutto ciò è su fregato dal fatto che il mercato handheld sta avendo un grande successo e sta ritagliando una propria fetta decisamente di primissimo livello, dunque non c’è da sorprendersi se suoni stia tornando a interessarsi agli hardware portatili dopo averli abbandonati per diverso tempo, cavalcare l’onda non è un’idea affatto da escludere.

Ovviamente non rimane che attendere e l’attesa sicuramente non sarà breve.