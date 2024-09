La serie OPPO Find X8 sembra destinata a essere lanciata non prima del 21 ottobre 2024, secondo le ultime indiscrezioni. La presentazione del nuovo sistema operativo ColorOS 15, prevista per il 17 ottobre, anticiperebbe di pochi giorni l’arrivo dei nuovi smartphone. Le novità di OPPOFindX8 non si limitano però al software. In quanto uno degli aspetti più discussi riguarda l’introduzione della ricarica wireless magnetica. Questa tecnologia, chiamata Magnetic Power Profile (MPP), è basata sullo standard Qi2. Quest’ultimo è stato sviluppato in collaborazione con Apple, e promette di migliorare l’efficienza della ricarica. Anche altri produttori Android, come Xiaomi, stanno lavorando su caricabatterie compatibili con Q i2, rendendo tale tipologia sempre più diffusa.

Caratteristiche tecniche dell’ OPPO Find X8 e Find X8 Pro

A differenza del MagSafe di Apple, Qi2 è stato pensato per diventare uno standard aperto. In modo da garantire una carica più rapida e ottimale per tutti i dispositivi compatibili. Le due tecnologie però non sono del tutto intercambiabili. I caricabatterie MagSafe, infatti, ricaricano a 15W solo i device Apple. L’adozione dello standard Qi2 sui telefoni Android come OPPO rappresenta un passaggio importante per l’industria. La quale vede in questa innovazione un modo per ridurre il calore durante la ricarica e aumentare l’efficienza.

Per quanto riguarda l’hardware, il FindX8 sarà equipaggiato con un display OLED da 6,7 pollici e risoluzione 1,5K. Il tutto con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il cuore del dispositivo sarà il processore MediaTek Dimensity 9400, che ha già dimostrato ottime performance nei test benchmark. Il comparto fotografico includerà una fotocamera principale da 50 MP. Oltre che una ultra-wide da 50MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Anche la batteria sarà generosa, con una capacità di 5600 mAh e supporto per la ricarica rapida via cavo a 100W.

La versione Pro ha un display leggermente più grande (6,8 pollici). In più vanterà uno zoom periscopico da 10x e una batteria da 5700mAh. Entrambi i modelli presenteranno il nuovo “Quick Button”. Ovvero un tasto dedicato alla fotocamera, ispirato al recente iPhone 16.