OxygenOS 15, il prossimo aggiornamento del sistema operativo di OnePlus basato su Android, sta attirando molta attenzione per l’influenza evidente da iOS. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo software porterà diversi cambiamenti che sembrano trarre ispirazione dall’ambiente di Apple. Ma anche da HyperOS di Xiaomi. Una delle innovazioni più rilevanti sarà la separazione tra la tendina delle notifiche e il centro di controllo. In modo da offrire agli utenti un’interfaccia più pulita e organizzata. Sarà comunque disponibile una versione tradizionale per chi preferisce il layout classico di Android. Le modifiche però non si fermano qui. OxygenOS 15 introdurrà anche un nuovo centro di controllo. Quest’ultimo disporrà di due toggle superiori, un media player 2×2 e slider per volume e luminosità. Tutti elementi potranno essere organizzati secondo le preferenze personali, con layout modificabili e pagine scorrevoli lateralmente.

OnePlus 13: più RAM, ma anche prezzi più alti

Altre novità degne di nota includono un volume slider in stile iOS, che si riduce una volta selezionato. Oltre alla funzione “Live Photos“, che consente di registrare brevi video prima e dopo uno scatto.in più le possibilità di personalizzazione saranno molto estese. Soprattutto nella schermata di blocco, dove sarà possibile modificare l’orologio, i colori e persino ricreare un effetto tridimensionale. Anche la tanto chiacchierata “Dynamic Island” farà la sua comparsa, con notifiche a forma di pillola che circonderanno il foro della fotocamera frontale, proprio come su iOS.

Mentre OxygenOS 15 si avvicina, altre indiscrezioni riguardano il prossimo lancio di OnePlus, il OnePlus13. Secondo fonti vicine all’azienda, il nuovo modello sarà dotato di specifiche impressionanti. Tra cui ben 24 GB di RAM, una configurazione vista lo scorso anno solo in Cina con il OnePlus12. Questa volta, però, la variante con maggiore memoria sarà distribuita anche a livello internazionale. Ma non è tutto. Si vocifera infatti che la versione base del OnePlus13 potrebbe partire da 16GB di RAM. Un valore notevole se si considera che Google ha equipaggiato il suo Pixel 9Pro con la stessa quantità di memoria.

Ad ogni modo, questa potenza aggiuntiva avrà un prezzo. Anche se non ci sono conferme ufficiali, diversi rumor indicano che il costo del dispositivo sarà superiore rispetto al suo predecessore. Non è ancora chiaro se tale incremento di prezzo riguarderà tutte le versioni o solo alcune configurazioni specifiche. Quello che è certo è che OnePlus sta puntando tutto su prestazioni elevate e una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale. Capacità che richiede quantità significative di memoria.